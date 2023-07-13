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На Госуслугах начался приём документов в вузы

13 июля 2023 13:01
109
На Госуслугах начался приём документов в вузы

На Госуслугах начался приём документов в вузы.

Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

 Куда можно подавать заявления:
 на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение
 на программы бакалавриата и специалитета
 на второе высшее образование

 В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.

Подать документы в вуз онлайн - gosuslugi.ru/vuzonline

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