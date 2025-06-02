Я нашел ошибку
Главные новости:
Участвовать во втором потоке изъявили желание более 600 человек. После всех этапов были отобраны кандидаты на обучение.
Общественный совет отобрал участников второго потока «Школы героев»
Производителям удается не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создавать свои уникальные продукты. 
260 малых и средних предприятий региона занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей
В основе сюжета — не только классический рассказ Толстого, но и реальные истории, дневники и стихи бойцов СВО.
Воспоминания ветерана СВО и выпускника «Школы героев» легли в основу премьерного спектакля  тольяттинского театра «Дилижанс»
Самарчанка познакомилась в сети интернет с женщиной, которая рассказала, что давно и успешно занимается вложением денег в различные инвестиционные проекты.
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на интернет - платформах
Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.
На базе Самарского университета им. Королёва будет создан Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"
Генетические паспорта и родословные помогут перестроить экономику племенных хозяйств Самарской области.
В Самарской области обсудили планы развития племенного животноводства
Летние забавы часто связаны с купанием в открытых водоемах. К сожалению, вода может содержать микроорганизмы, способные вызвать инфекции.
Специалист больницы Ерошевского рассказала, как защитить глаза ребенка от воспалений и травм во время летних каникул
Это бесплатные уличные тренировки и физкультурные мероприятия для всех желающих!
Акция «Самара в движении» стартует сегодня
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На базе Самарского университета им. Королёва будет создан Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"

2 июня 2025 16:38
104
Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.

Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.

Опубликованы результаты федерального конкурса на предоставление субсидии для государственной поддержки программ развития десяти научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"По итогам федерального конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоёмких технологий, определённых указом Президента Владимира Путина. Размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 млн рублей ежегодно", – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ отметил, что на конкурсный отбор поступили заявки по всем семи приоритетным направлениям научно-технологического развития, утверждённым главой государства: "В дальнейшем планируется закрепить за отраслевыми федеральными органами исполнительной власти отобранные научные центры. Это обеспечит максимально плотное взаимодействие сторон".

1,8 млрд. рублей с 2025 года по 2030 год будут выделены на создание и развитие Научного центра мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС" на базе Самарского университета им. Королёва, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий в области интеллектуального проектирования, комплексной безопасности беспилотных авиационных систем (БАС) и разработки интеллектуальных приложений, способствующих эффективному и безопасному использованию БАС в различных отраслях экономики.

Партнерами университета в реализации проектов Центра интеллектуальных БАС являются компания "Транспорт Будущего", а также Тольяттинский государственный университет, ГосНИИАС, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Самарский университет им. Королёва обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в сфере беспилотной авиации и искусственного интеллекта, а коллектив университета включает ведущих ученых, в том числе, академиков РАН, специализирующихся на данной теме. Помимо этого университет обладает всей необходимой инфраструктурой, вычислительными мощностями для обучения моделей искусственного интеллекта, фотонными средствами искусственного интеллекта и научно-производственной базой полного цикла для создания БАС и их компонентов.

"Наша задача - достижение технологического превосходства в сфере беспилотных авиационных систем. В том числе за счет генеративного проектирования, использования искусственного интеллекта для управления беспилотниками, обработки данных, координации одновременной работы группы БАС, повышения энергоэффективности и оптимального планирования миссий", - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Деятельность Центра интеллектуальных БАС охватит все аспекты проектирования, производства и эксплуатации БАС и будет разделена на три блока. Так, блок "Интеллектуальное проектирование и производство" направлен на достижение технологического превосходства в сфере создания БАС. В рамках направления интеллектуальная "Комплексная безопасность БАС" будут решаться задачи сквозной безопасности экосистемы беспилотной авиации, включая аппаратную, программную и телекоммуникационные компоненты, а также создание цифрового двойника жизненного цикла БАС. А по направлению "Интеллект для отраслевого применения" будет обеспечена замена пилота БАС на систему искусственного интеллекта для решения прикладных задач.

Напомним, решение о создании на территории Самарской области Центра интеллектуальных БАС было принято по итогам визита Президента России в Тольятти на производственную площадку компании "Транспорт будущего" 28 января 2025 года.

 

Фото:   компания "Транспорт будущего"/Самарский университет

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Под руководством ректора СамГМУ разработаны и внедрены в клиническую практику и медицинское образование различные инновационные проекты.
30 мая 2025, 15:06
Ректору СамГМУ присвоено звание члена-корреспондента РАН
Под руководством ректора СамГМУ разработаны и внедрены в клиническую практику и медицинское образование различные инновационные проекты. Общество
407
В формате свободного общения студенты задали вопросы о разных аспектах спорта.
27 мая 2025, 14:17
В Самарском университете состоялась встреча студентов с министром спорта Лидией Рогожинской
В формате свободного общения студенты задали вопросы о разных аспектах спорта. Спорт
505
Поддержка на федеральном уровне проекта по созданию в Самарском университете им. Королёва молодежного инженерного подразделения важна для всего региона.
18 апреля 2025, 20:49
Проект Самарского университета по созданию студенческого конструкторского бюро победил в конкурсе Минобрнауки России
Поддержка на федеральном уровне проекта по созданию в Самарском университете им. Королёва молодежного инженерного подразделения важна для всего региона. Образование
2986
В центре внимания
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
249
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
506
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2942
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
518
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
739
Весь список