На базе Самарского университета им. Королёва будет создан Научный центр мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС"

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Деятельность Центра позволит вывести на новый уровень развитие системы беспилотных авиационных систем с использованием искусственного интеллекта.

Опубликованы результаты федерального конкурса на предоставление субсидии для государственной поддержки программ развития десяти научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"По итогам федерального конкурса отобраны 10 НЦМУ. Их деятельность будет направлена на разработку и внедрение в экономику важнейших наукоёмких технологий, определённых указом Президента Владимира Путина. Размер субсидии для каждого из отобранных научных центров мирового уровня составит до 320 млн рублей ежегодно", – подчеркнул заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования РФ отметил, что на конкурсный отбор поступили заявки по всем семи приоритетным направлениям научно-технологического развития, утверждённым главой государства: "В дальнейшем планируется закрепить за отраслевыми федеральными органами исполнительной власти отобранные научные центры. Это обеспечит максимально плотное взаимодействие сторон".

1,8 млрд. рублей с 2025 года по 2030 год будут выделены на создание и развитие Научного центра мирового уровня "Центр интеллектуальных БАС" на базе Самарского университета им. Королёва, который займется разработкой и внедрением инновационных технологий в области интеллектуального проектирования, комплексной безопасности беспилотных авиационных систем (БАС) и разработки интеллектуальных приложений, способствующих эффективному и безопасному использованию БАС в различных отраслях экономики.

Партнерами университета в реализации проектов Центра интеллектуальных БАС являются компания "Транспорт Будущего", а также Тольяттинский государственный университет, ГосНИИАС, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Самарский университет им. Королёва обладает многолетним опытом и занимает лидирующие позиции в сфере беспилотной авиации и искусственного интеллекта, а коллектив университета включает ведущих ученых, в том числе, академиков РАН, специализирующихся на данной теме. Помимо этого университет обладает всей необходимой инфраструктурой, вычислительными мощностями для обучения моделей искусственного интеллекта, фотонными средствами искусственного интеллекта и научно-производственной базой полного цикла для создания БАС и их компонентов.

"Наша задача - достижение технологического превосходства в сфере беспилотных авиационных систем. В том числе за счет генеративного проектирования, использования искусственного интеллекта для управления беспилотниками, обработки данных, координации одновременной работы группы БАС, повышения энергоэффективности и оптимального планирования миссий", - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Деятельность Центра интеллектуальных БАС охватит все аспекты проектирования, производства и эксплуатации БАС и будет разделена на три блока. Так, блок "Интеллектуальное проектирование и производство" направлен на достижение технологического превосходства в сфере создания БАС. В рамках направления интеллектуальная "Комплексная безопасность БАС" будут решаться задачи сквозной безопасности экосистемы беспилотной авиации, включая аппаратную, программную и телекоммуникационные компоненты, а также создание цифрового двойника жизненного цикла БАС. А по направлению "Интеллект для отраслевого применения" будет обеспечена замена пилота БАС на систему искусственного интеллекта для решения прикладных задач.

Напомним, решение о создании на территории Самарской области Центра интеллектуальных БАС было принято по итогам визита Президента России в Тольятти на производственную площадку компании "Транспорт будущего" 28 января 2025 года.

Фото: компания "Транспорт будущего"/Самарский университет