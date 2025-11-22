Минобрнауки определило предельное количество мест для приема на платное обучение в вузы 

Правительство утвердило правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено. Оба документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.
Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест.
В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.
Из направлений бакалавриата в перечень вошли:
Архитектура
Дизайн архитектурной среды
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Нефтегазовое дело
Психология
Конфликтология
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Товароведение
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Публичная политика и социальные науки
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Издательское дело
Телевидение
Медиакоммуникации
Сервис
Филология
Лингвистика
Фундаментальная и прикладная лингвистика
Прикладная этика
Из направлений специалитета в перечень вошли
Пожарная безопасность
Горное дело
Нефтегазовые техника и технологии
Стоматология
Психология служебной деятельности
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Правовое обеспечение национальной безопасности
Правоохранительная деятельность
Судебная экспертиза
Судебная и прокурорская деятельность
Перевод и переводоведение
Как указали РБК в Министерстве науки и высшего образования, изменения позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.
Фото: freepik.com