Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.
Минобрнауки определило предельное количество мест для приема на платное обучение в вузы 

22 ноября 2025 19:24
142
Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.

Правительство утвердило правила определения предельного количества мест для приема на платное обучение в вузы, а также список направлений подготовки и специальностей, по которым число таких мест будет ограничено. Оба документа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест. 

В список направлений подготовки, на которых число платных мест будет ограничено, вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 специалитета. По остальным направлениям для вузов и абитуриентов ничего не изменится.

Из направлений бакалавриата в перечень вошли:

Архитектура

Дизайн архитектурной среды

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Нефтегазовое дело

Психология

Конфликтология

Экономика

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

Бизнес-информатика

Торговое дело

Товароведение

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

Юриспруденция

Зарубежное регионоведение

Международные отношения

Публичная политика и социальные науки

Реклама и связи с общественностью

Журналистика

Издательское дело

Телевидение

Медиакоммуникации

Сервис

Филология

Лингвистика

Фундаментальная и прикладная лингвистика

Прикладная этика

Из направлений специалитета в перечень вошли

Пожарная безопасность

Горное дело

Нефтегазовые техника и технологии

Стоматология

Психология служебной деятельности

Экономическая безопасность

Таможенное дело

Правовое обеспечение национальной безопасности

Правоохранительная деятельность

Судебная экспертиза

Судебная и прокурорская деятельность

Перевод и переводоведение

Как указали РБК в Министерстве науки и высшего образования, изменения позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и в целом повысить качество высшего образования.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Россия

