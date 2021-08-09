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Как пройдут торжественные линейки 1 сентября 2021 в Самаре

9 августа 2021 13:19
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Как пройдут торжественные линейки 1 сентября 2021 в Самаре

В Роспотребнадзоре Самарской области рассказали, как пройдут торжественные линейки в школах в честь 1 сентября в эпидемиологически опасной ситуации. Стоит напомнить, что заболеваемость коронавирусом в регионе растет и это вызывает опасения специалистов. Уже известно, что с 1 сентября всех школьников ждет очное обучение - конечно, в том случае, если не произойдёт что-то непредвиденное. Но что же будет с торжественными линейками? Ведь в регионе фактически запрещены массовые мероприятия, например, корпоративы, праздники с большим количеством гостей. К тому же в этом случае дело касается детей.

В Роспотребнадзоре рассказали, что торжественные мероприятия к 1 сентября - в честь начала учебного года - все же состоятся. Однако есть определенные требования и ограничения, которых руководство школы должно будет придерживаться.

- Проведение праздничных мероприятий 1 сентября 2021 года следует организовать по отдельным классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (масок) для родителей и соблюдением дистанцирования, — рассказали в Роспотребнадзоре. — Все перечисленные меры направлены на создание условий организаций очного режима обучения в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Конечно, окончательное решение о том, как пройдут школьные линейки, примет министерство образования Самарской области и всю информацию учителя донесут до родителей и ребят. Но вот из ограничений следует, что, например, невозможным станет исполнение традиционного первого звонка, когда 11-классник проносит на плече первоклассницу с колокольчиком - исходя из структуры запретов, нельзя допускать пересечение детей из разных классов.

Напомним также, что сегодня проводится вакцинация групп населения, которых приказом Роспотребнадзора региона обязали это сделать. В эти категории входят и учителя, прививки им должны сделать до 1 сентября, пишет Самара-КП.

 

Теги: 1 сентября линейки школа

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