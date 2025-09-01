Я нашел ошибку
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 44% самарцев

1 сентября 2025 12:28
116
Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 44% самарцев

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 8- и 10-летнего школьного образования. В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители школьников.
За возврат к 8- и 10-летке в школах — 44% самарцев, против — 45%. Среди родителей школьников идея получила бо́льшую поддержку: 47% — за, 30% — против.
Предложение поддерживают 48% мужчин и 39% женщин, против высказались 51 и 39% соответственно. А вот среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (49%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки ниже — 44%. Против инициативы высказались 25% отцов и 35% матерей.

Наблюдается ярко выраженный поколенческий раскол. Среди молодежи до 35 лет идею поддерживают лишь 33%, среди 35—45-летних — 31%, а большинство респондентов в возрасте от 45 лет (68%) выступают за возврат к 8- и 10-летнему образованию. Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 44%, а среди родителей старше 45 лет —50%.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за сокращение срока обучения в школах активнее тех, кто зарабатывает меньше (45%). Респонденты с высшим образованием поддерживают идею чаще, чем респонденты со средним профессиональным (49 и 40% соответственно).

Время проведения: 15—20 августа 2025 года

Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
31 августа 2025, 16:37
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
День знаний вызывает у россиян противоречивые чувства — от светлой грусти до беспокойства. В стране
402
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
31 августа 2025, 12:43
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные. Общество
436
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
29 августа 2025, 13:46
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
Самый распространённый вариант, который выбирают работающие родители, — это планирование своей нагрузки заранее. Общество
376
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
