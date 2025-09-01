Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 44% самарцев

116

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 8- и 10-летнего школьного образования. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе родители школьников.

За возврат к 8- и 10-летке в школах — 44% самарцев, против — 45%. Среди родителей школьников идея получила бо́льшую поддержку: 47% — за, 30% — против.

Предложение поддерживают 48% мужчин и 39% женщин, против высказались 51 и 39% соответственно. А вот среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (49%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки ниже — 44%. Против инициативы высказались 25% отцов и 35% матерей.



Наблюдается ярко выраженный поколенческий раскол. Среди молодежи до 35 лет идею поддерживают лишь 33%, среди 35—45-летних — 31%, а большинство респондентов в возрасте от 45 лет (68%) выступают за возврат к 8- и 10-летнему образованию. Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 44%, а среди родителей старше 45 лет —50%.



Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за сокращение срока обучения в школах активнее тех, кто зарабатывает меньше (45%). Респонденты с высшим образованием поддерживают идею чаще, чем респонденты со средним профессиональным (49 и 40% соответственно).

Время проведения: 15—20 августа 2025 года