Эксперт: с 1 сентября текущего года в школьном образовании произойдет ряд изменений 

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С 1 сентября текущего года в школьном образовании произойдет ряд изменений, среди которых обязанность школ обеспечивать учеников печатными учебниками, право образовательного учреждения применять различные технологии, а также увеличение нагрузки для учеников начальной школы. Об этом в понедельник, 30 августа, «Известиям» рассказала эксперт «Актион Образование» Мария Герасимова.

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), школы теперь должны обеспечить учеников печатными учебниками. До этого школа была обязана обеспечить каждого ученика как минимум одним экземпляром учебников — в печатном и электронном виде. Согласно новым правилам, теперь школа должна предоставить каждому ученику минимум один экземпляр учебника в печатном виде, а электронную версию — дополнительно, по желанию.

Кроме того, отмечается, что изучение родного и второго иностранного языка можно организовать, если для этого есть условия в школе.

«Мера неоднозначная. Эти предметы остаются в перечне обязательных, и как школа сможет доказать, что теперь у нее нет условий, чтобы обучать им, пока неясно», — выразила мнение Герасимова.

Также закреплены требования к электронным средствам обучения — зафиксировано право школы применять различные образовательные технологии — например, электронное обучение. При этом школа должна обеспечить учеников авторизованным доступом ко всем ресурсам.

Более того, с этого времени доступ к информационно-образовательной среде должен быть у каждого ученика и родителя или законного представителя в течение всего периода обучения.

Объем аудиторной нагрузки изменится — минимальная нагрузка для учеников 1–4-х классов стала больше, а максимальную, наоборот, уменьшили. Для 5–8-х классов минимальную и максимальную нагрузку уменьшили.

Как подчеркнула эксперт, программы для учеников станут более вариативными — они будут разного уровня и будут учитывать образовательные потребности и способности школьников. Также в ФГОС прописаны три способа, с помощью которых надо обеспечивать вариативность содержания программ.

«Первый — в структуре программ НОО и ООО можно предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные модули. Второй — школа вправе разработать и реализовывать программы углубленного изучения отдельных предметов. Третий — можно разрабатывать и реализовывать индивидуальный учебный план в соответствии с образовательными потребностями и интересами учеников. Раньше требований к способам, с помощью которых надо обеспечивать вариативность программ, не было», — рассказала Герасимова.

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