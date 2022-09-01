Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний

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Дорогие земляки!

День знаний и начало нового учебного года - событие, с которого для школьников, студентов, учителей и родителей начинается самая интересная, насыщенная яркими впечатлениями, наполненная трудами и заботами пора.



Сегодня школа, вуз, ссуз - это не только место, где даются необходимые знания, но и особое образовательное пространство, где воспитываются качества гражданина, любовь к родной земле, ее истории и традициям. И потому во исполнение поручения нашего Президента Владимира Владимировича Путина торжественные мероприятия в наших учебных заведениях начинаются с подъема Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации.



Конечно, главная задача - дать детям качественное и доступное образование. На это направлены инициированные Главой государства национальные проекты «Образование», «Демография», «Культура», в рамках которых в регионе продолжается строительство школ и детских садов, спортивных объектов, капитальный ремонт детских школ искусств и домов культуры.



Благодаря нашим общим усилиям успехи Самарской области в этой сфере заметны и на федеральном уровне. Регион находится в числе лидеров по качеству образования и занимает второе место по уровню функциональной грамотности.



В сложном современном мире решить стратегические задачи развития нашей Родины невозможно без совершенствования системы непрерывного развития талантов, поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. Чтобы быть конкурентоспособными, важно создать комфортные условия, современную технологическую и образовательную инфраструктуру для формирования индивидуальных траекторий развития каждого ребенка.



Этому будет способствовать подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», федеральной территорией «Сириус», образовательным фондом «Талант и успех» и регионами-соинициаторами НОЦ. У нашей губернии есть все для того, чтобы наш центр одаренных детей «Вега» стал одной из самых ярких звезд в созвездии «Сириус».



Не сомневаюсь, что вместе мы сумеем добиться всех поставленных целей, воспитать наших детей высокообразованными, ответственными, успешными людьми, нацеленными на служение нашей великой стране - России.



Успехов вам, дорогие друзья, в учебе и жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия!



Губернатор Самарской области Д.И.Азаров