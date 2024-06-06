Дача со слонами, автомобиль Головкина и научные лаборатории – чем Самарский политех удивит регион в год своего 110-летия

Я нашел ошибку
Главные новости:
Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие.
На сцене САТОБ впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом.
Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.
«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами
Главная цель такого занятия – это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице, вблизи дороги и в общественном транспорте.
Сотрудники Сызранской Госавтоинспекции с дошкольниками провели профилактическое мероприятие «Светофор наш лучший друг»
7 июня в Самарской области кратковременный дождь, местами гроза, ливень, град, до  +30°С.
7 июня в Самаре ночью до +20°С, днем до +28°С
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дача со слонами, автомобиль Головкина и научные лаборатории – чем Самарский политех удивит регион в год своего 110-летия

6 июня 2024 14:28
144
Самарскому политеху, старейшему инженерному вузу в регионе, исполняется 110 лет.

Самарскому политеху, старейшему инженерному вузу в регионе, исполняется 110 лет. В юбилейный год  откроется Дача со слонами, восемь научных лабораторий, случится еще несколько заметных событий.  

В сентябре откроется Дача купца Головкина, концепцию дальнейшего использования которой подготовили студенты Политеха. После реставрации здесь разместится Международная школа молодых архитекторов. Уже функционирует Центр креативных индустрий «Арх-слон», которым руководит выпускница факультета архитектуры и дизайна нашего университета Елизавета Васильева. В настоящее время Центр занимается проектом дизайна музейного пространства и функциональных зон. Вскоре на даче появится макет автомобиля Oldsmobile Model T, принадлежавшего Константину Головкину. Напомним, Головкин был первым автомобилистом в Самаре, он сел за руль машины в 1904 году. Макет в натуральную величину создают в центре разработки и производства «Перспектива» на кафедре «Технология машиностроения, станки и инструменты» Политеха. Сейчас проектировщики занимаются 3D-моделированием автомобиля.

В этом году в Самарском политехе к уже имеющимся брендированным лабораториям Сбера, ЗАО «Нефтефлот», ПАО «Т Плюс», ПАО НК «Роснефть» добавятся новые, оборудованные совместно с АО «НИИ «Экран», АО «Акметрон», АО «Росгазификация», ООО «Рубеж», АНО ДПО «Учебный центр «РУБЕЖ» и ПАО НК «Роснефть».

– Самарским политехом интересуется много промышленных предприятий, – говорит ректор СамГТУ Дмитрий Быков. – Университет всегда служил для них надёжной опорой, и сейчас, когда потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах и оригинальных технологических разработках очень высока, мы по-прежнему готовы подставить плечо в интересах развития отечественной экономики. Уверен, достижение технологического суверенитета страны невозможно без крепкой связи высшей школы с реальными производствами. И Самарский политех всегда открыт для сотрудничества с ними. Наш курс на созидание, на мир, дружбу и решение важных задач, которые ставит перед нами страна. Политех сто десять лет с Самарой – для России!

ТОП-6 интересных фактов о Самарском политехе:

Политех – единственный университет в стране, включенный в реестр таможенных представителей Российской Федерации.

В Самарской области есть только один вуз, который вошел в реестр аккредитованных экспертных организаций Арбитражного суда – это СамГТУ.

Университет единственный в регионе имеет лицензию на разработку боеприпасов. У специалистов Политеха есть право участвовать в выполнении опытно-конструкторских работ в интересах обороноспособности страны.

В университете действует три молодежные опытно-промышленные лаборатории: «Перспективные технологии и материалы водородной энергетики» (руководитель –завкафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Сергей Востриков), «Цифровые двойники материалов и технологических процессов их обработки» (руководитель –  доцент кафедры «Технология твердых химических веществ» Олег Рахманин), «Нефтегазовые технологии производства водорода и графита» (руководитель – завкафедрой «Физика» Игорь Кудинов).

За 110 лет Политех подготовил более 200 тысяч энергетиков, нефтяников, литейщиков, металлургов, айтишников, материаловедов, биотехнологов, экологов, строителей, химиков и других специалистов. В разные годы из стен вуза вышли многие известные производственники, спортсмены, общественные деятели страны. В их числе – чемпион СССР по шахматам Лев Полугаевский, председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, руководитель ПАО «Газпром» в 1993– 2001 годах Рем Вяхирев, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и другие.

С 2016 года в Политехе сложилась традиция ежегодно отмечать День встречи выпускников. В этом году 1 июня в университет пришло не менее 300 человек.

– Наши выпускники – наша сила, – говорит проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Нам есть, кем гордиться. Это президенты, премьер-министры, главы городов, руководители крупнейших предприятий, большие ученые и инженеры, которые сегодня составляют костяк российской промышленности. Мы все с трепетом вспоминаем студенческие годы, потому что они – лучшие в жизни каждого человека, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото Зарины Беркимбаевой со Дня встречи выпускников Самарского политеха 2024

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это позволит повысить качество подготовки будущих педагогов.
30 мая 2024, 20:52
В Самарской области на базе СГСПУ открылся Центр компетенций для педагогов
Это позволит повысить качество подготовки будущих педагогов. Образование
1072
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС"
28 мая 2024, 19:09
Госкорпорация "Роскосмос", АО "Главкосмос" и Самарский университет им. Королёва планируют сформировать пул профильных учебных программ
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС" Образование
1955
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук.
26 апреля 2024, 16:13
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Образование
2879
В центре внимания
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
76
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
68
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
170
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
199
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
1122
Весь список