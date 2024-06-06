Дача со слонами, автомобиль Головкина и научные лаборатории – чем Самарский политех удивит регион в год своего 110-летия

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Самарскому политеху, старейшему инженерному вузу в регионе, исполняется 110 лет. В юбилейный год откроется Дача со слонами, восемь научных лабораторий, случится еще несколько заметных событий.

В сентябре откроется Дача купца Головкина, концепцию дальнейшего использования которой подготовили студенты Политеха. После реставрации здесь разместится Международная школа молодых архитекторов. Уже функционирует Центр креативных индустрий «Арх-слон», которым руководит выпускница факультета архитектуры и дизайна нашего университета Елизавета Васильева. В настоящее время Центр занимается проектом дизайна музейного пространства и функциональных зон. Вскоре на даче появится макет автомобиля Oldsmobile Model T, принадлежавшего Константину Головкину. Напомним, Головкин был первым автомобилистом в Самаре, он сел за руль машины в 1904 году. Макет в натуральную величину создают в центре разработки и производства «Перспектива» на кафедре «Технология машиностроения, станки и инструменты» Политеха. Сейчас проектировщики занимаются 3D-моделированием автомобиля.

В этом году в Самарском политехе к уже имеющимся брендированным лабораториям Сбера, ЗАО «Нефтефлот», ПАО «Т Плюс», ПАО НК «Роснефть» добавятся новые, оборудованные совместно с АО «НИИ «Экран», АО «Акметрон», АО «Росгазификация», ООО «Рубеж», АНО ДПО «Учебный центр «РУБЕЖ» и ПАО НК «Роснефть».

– Самарским политехом интересуется много промышленных предприятий, – говорит ректор СамГТУ Дмитрий Быков. – Университет всегда служил для них надёжной опорой, и сейчас, когда потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах и оригинальных технологических разработках очень высока, мы по-прежнему готовы подставить плечо в интересах развития отечественной экономики. Уверен, достижение технологического суверенитета страны невозможно без крепкой связи высшей школы с реальными производствами. И Самарский политех всегда открыт для сотрудничества с ними. Наш курс на созидание, на мир, дружбу и решение важных задач, которые ставит перед нами страна. Политех сто десять лет с Самарой – для России!

ТОП-6 интересных фактов о Самарском политехе:

Политех – единственный университет в стране, включенный в реестр таможенных представителей Российской Федерации.

В Самарской области есть только один вуз, который вошел в реестр аккредитованных экспертных организаций Арбитражного суда – это СамГТУ.

Университет единственный в регионе имеет лицензию на разработку боеприпасов. У специалистов Политеха есть право участвовать в выполнении опытно-конструкторских работ в интересах обороноспособности страны.

В университете действует три молодежные опытно-промышленные лаборатории: «Перспективные технологии и материалы водородной энергетики» (руководитель –завкафедрой «Газопереработка, водородные и специальные технологии» Сергей Востриков), «Цифровые двойники материалов и технологических процессов их обработки» (руководитель – доцент кафедры «Технология твердых химических веществ» Олег Рахманин), «Нефтегазовые технологии производства водорода и графита» (руководитель – завкафедрой «Физика» Игорь Кудинов).

За 110 лет Политех подготовил более 200 тысяч энергетиков, нефтяников, литейщиков, металлургов, айтишников, материаловедов, биотехнологов, экологов, строителей, химиков и других специалистов. В разные годы из стен вуза вышли многие известные производственники, спортсмены, общественные деятели страны. В их числе – чемпион СССР по шахматам Лев Полугаевский, председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин, руководитель ПАО «Газпром» в 1993– 2001 годах Рем Вяхирев, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и другие.

С 2016 года в Политехе сложилась традиция ежегодно отмечать День встречи выпускников. В этом году 1 июня в университет пришло не менее 300 человек.

– Наши выпускники – наша сила, – говорит проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк. – Нам есть, кем гордиться. Это президенты, премьер-министры, главы городов, руководители крупнейших предприятий, большие ученые и инженеры, которые сегодня составляют костяк российской промышленности. Мы все с трепетом вспоминаем студенческие годы, потому что они – лучшие в жизни каждого человека, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото Зарины Беркимбаевой со Дня встречи выпускников Самарского политеха 2024