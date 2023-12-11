Александр Мажуга: ЕГЭ по русскому языку с 2025 года могут разрешить сдавать на «зачет»

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Такое право хотят дать, например, будущим химикам и физикам, обязав их при этом сдавать профильные экзамены.



Выпускники школ должны сдавать три экзамена, но один из них — обязательно русский язык. И получается, что будущим химикам совсем не обязательно сдавать в школе экзамен по химии, а физикам — по физике. Поэтому в Госдуме предлагают не учитывать баллы ЕГЭ по русскому при поступлении на некоторые специальности, а сам предмет в этом случае достаточно будет сдать на «зачет». Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

— Александр Георгиевич, в России готовят новый проект концепции преподавания химии, биологии и математики в школах. Чем плоха нынешняя система?

— Наша общая школа всегда славилась в мире фундаментальным подходом к изучению естественно-научных дисциплин: физики, химии, биологии, математики, информатики. Но последние годы мы наблюдаем, что все меньше одиннадцатиклассников выбирают эти предметы для сдачи ЕГЭ.

Но если мы говорим о технологическом суверенитете страны, то нам нужны в первую очередь инженерно-технические кадры. Это как раз физики, математики, химики и так далее. Именно поэтому и понадобилось обновить концепцию преподавания этих предметов в школе.



— Но речь, как я понимаю, идет о химии, биологии и математике, а где же физика?

— Год назад по инициативе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова уже была разработана новая концепция преподавания физики в школе. Этот проект успешно реализуется. Параллельно с этим запущено обсуждение и проектов по химии, биологии и математике.

7 декабря этот вопрос в числе прочих обсуждался в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию с участием министра образования Валерия Фалькова.

— Что предполагает новая концепция?

— В первую очередь это работа с методическими материалами — учебниками, пособиями и так далее. Это нужно, чтобы обеспечить преемственность образовательных программ школ и вузов, чтобы не было такого, что все школьники пришли с разным уровнем знаний, в результате университетам приходится начинать обучение будущих специалистов с повторения, а порой и освоения школьного курса.

Второе — это оснащение лабораторий. Если мы говорим о той же химии, то это наука экспериментальная, только сделав эксперимент руками, можно почувствовать этот предмет и полюбить его. Именно так я и пришел в химию — через эксперименты.

Третье — это работа с педагогами. У нас в этом году педагогика вошла в топ самых популярных направлений для поступления в вузы. Но в основном это гуманитарный профиль, а не технический.

— Означает ли это, что, например, ЕГЭ по химии может стать обязательным? И для кого?

— Сегодня, чтобы поступить в педвуз и выучиться на учителя химии, достаточно сдать ЕГЭ по русскому, математике и обществознанию. Химия — по выбору. Мы считаем, что это неправильно. Преподаватель химии должен знать химию, преподаватель биологии — биологию. Поэтому сегодня мы обсуждаем с Минобрнауки и Минпросвещения вопрос, чтобы, например, будущий преподаватель химии приходил в вуз с ЕГЭ по химии.

— Но тогда для таких школьников число обязательных ЕГЭ для поступления станет больше.

— Мы изучили корреляцию между знанием и сдачей ЕГЭ по математике и русскому языку. Оказалось, что она линейна: хорошо сдаешь одно, хорошо сдаешь и другое. В связи с этим есть предложение, что, возможно, для поступления на отдельные специальности достаточно зачета по русскому языку: сдал выше определенного балла, например, 50, допущен к поступлению. Но при этом будет необходимо принести с собой результаты профильного ЕГЭ по той же химии или физике. Надеемся, что такие изменения произойдут с 2025 года.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/ege-po-russkomu-yazyku-s-2025-goda-mogut-razreshit-sdavat-na-zachet.html