Александр Мажуга: ЕГЭ по русскому языку с 2025 года могут разрешить сдавать на «зачет»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации
Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты.
Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Александр Мажуга: ЕГЭ по русскому языку с 2025 года могут разрешить сдавать на «зачет»

11 декабря 2023 13:24
215
ЕГЭ по русскому языку с 2025 года могут разрешить сдавать на «зачет»

Такое право хотят дать, например, будущим химикам и физикам, обязав их при этом сдавать профильные экзамены.

Выпускники школ должны сдавать три экзамена, но один из них — обязательно русский язык. И получается, что будущим химикам совсем не обязательно сдавать в школе экзамен по химии, а физикам — по физике. Поэтому в Госдуме предлагают не учитывать баллы ЕГЭ по русскому при поступлении на некоторые специальности, а сам предмет в этом случае достаточно будет сдать на «зачет». Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

— Александр Георгиевич, в России готовят новый проект концепции преподавания химии, биологии и математики в школах. Чем плоха нынешняя система?

— Наша общая школа всегда славилась в мире фундаментальным подходом к изучению естественно-научных дисциплин: физики, химии, биологии, математики, информатики. Но последние годы мы наблюдаем, что все меньше одиннадцатиклассников выбирают эти предметы для сдачи ЕГЭ.

Но если мы говорим о технологическом суверенитете страны, то нам нужны в первую очередь инженерно-технические кадры. Это как раз физики, математики, химики и так далее. Именно поэтому и понадобилось обновить концепцию преподавания этих предметов в школе.


— Но речь, как я понимаю, идет о химии, биологии и математике, а где же физика?

— Год назад по инициативе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова уже была разработана новая концепция преподавания физики в школе. Этот проект успешно реализуется. Параллельно с этим запущено обсуждение и проектов по химии, биологии и математике.

7 декабря этот вопрос в числе прочих обсуждался в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию с участием министра образования Валерия Фалькова.

— Что предполагает новая концепция?

— В первую очередь это работа с методическими материалами — учебниками, пособиями и так далее. Это нужно, чтобы обеспечить преемственность образовательных программ школ и вузов, чтобы не было такого, что все школьники пришли с разным уровнем знаний, в результате университетам приходится начинать обучение будущих специалистов с повторения, а порой и освоения школьного курса.

Второе — это оснащение лабораторий. Если мы говорим о той же химии, то это наука экспериментальная, только сделав эксперимент руками, можно почувствовать этот предмет и полюбить его. Именно так я и пришел в химию — через эксперименты.

Третье — это работа с педагогами. У нас в этом году педагогика вошла в топ самых популярных направлений для поступления в вузы. Но в основном это гуманитарный профиль, а не технический.

— Означает ли это, что, например, ЕГЭ по химии может стать обязательным? И для кого?

— Сегодня, чтобы поступить в педвуз и выучиться на учителя химии, достаточно сдать ЕГЭ по русскому, математике и обществознанию. Химия — по выбору. Мы считаем, что это неправильно. Преподаватель химии должен знать химию, преподаватель биологии — биологию. Поэтому сегодня мы обсуждаем с Минобрнауки и Минпросвещения вопрос, чтобы, например, будущий преподаватель химии приходил в вуз с ЕГЭ по химии.

— Но тогда для таких школьников число обязательных ЕГЭ для поступления станет больше.

— Мы изучили корреляцию между знанием и сдачей ЕГЭ по математике и русскому языку. Оказалось, что она линейна: хорошо сдаешь одно, хорошо сдаешь и другое. В связи с этим есть предложение, что, возможно, для поступления на отдельные специальности достаточно зачета по русскому языку: сдал выше определенного балла, например, 50, допущен к поступлению. Но при этом будет необходимо принести с собой результаты профильного ЕГЭ по той же химии или физике. Надеемся, что такие изменения произойдут с 2025 года.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/ege-po-russkomu-yazyku-s-2025-goda-mogut-razreshit-sdavat-na-zachet.html

Теги: Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
09 декабря 2023, 20:27
Игорь Осинькин: Мы создавали моменты, но и у наших ворот всё не было безупречно
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов. Футбол в Самаре
487
В России могут ввести наказание за ложные доносы на семью
04 декабря 2023, 13:39
В России могут ввести наказание за ложные доносы на семью
Одними из главных критериев, по которым стоит оценивать эффективность работы властей по воплощению в жизнь Основ госполитики по защите традиционных... В стране
629
Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.
02 декабря 2023, 22:21
Игорь Осинькин: "Важно, что мы давно не играли на ноль"
Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов. Спорт
912
В центре внимания
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
181
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
214
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
252
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
652
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
745
Весь список