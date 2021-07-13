Александр Хинштейн вручил именные знаки выпускникам СамГТУ

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В Самаре прошла торжественная церемония чествования лауреатов Золотого фонда СамГТУ.

Ежегодно в ряду лауреатов — чемпионы по различным видам спорта, победители всероссийских и международных творческих и вокальных конкурсов, общественные лидеры, обладатели грантов в области научных разработок и инноваций. Благодарственные письма и почетные именные знаки за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте лучшим выпускникам вручили депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн вместе с ректором вуза Дмитрием Быковым.

В этом году в «золотой фонд» вошли 43 человека, из них 10 человек стали победителями в спортивных номинациях.

«За 4 года ребята показали замечательные результаты, стали личностями. Выпускники нашего университета, уже добились больших успехов. Политех работает для своего региона, служит родине и всей стране — это очень важно. На вручение мы пригласили, как в прошлом и позапрошлом году, Александра Хинштейна, — нашего большого друга, заслуги которого перед университетом и регионом очень сложно переоценить», — открыл церемонию вручения ректор вуза Дмитрий Быков.

«Я вам завидую, потому что вы находитесь в том возрасте, когда твердо уверены в своих силах и готовы перевернуть мир. Это правда, — вы действительно можете перевернуть мир. У вас сегодня все для этого есть: у вас есть знания и у вас есть диплом о высшем образовании, да еще и с отличием!», — сказал Александр Хинштейн.

Депутат поблагодарил ректора за высокую оценку своей работы. Он отметил тенденцию, что девушки все чаще учатся в технических вузах и показывают хорошие результаты. Хинштейн подсчитал, что среди лучших выпускников СамГТУ в этом году оказалось равное число юношей и девушек, и, по его мнению, это свидетельствует не о легкости или сложности программы вуза, а о том, что студенты ответственно относились к учебе, как к очень важному для себя занятию.

«Мне хочется верить, что у Вас есть желание, чтобы в стране, городе, районе что-то менялось в лучшую сторону. И нужно, чтоб этого захотели все вместе.

Сейчас вы именно в том возрасте, когда вам все по плечу, когда перед вами открыты все дороги, когда вы в силах и состоянии покорить мир. Я вам желаю, чтоб вы его покорили.

Я вам желаю, чтоб вы обязательно перевернули мир, точка опоры у вас теперь есть. Ну и желаю, чтоб, конечно, вы прославили и Политех и наш регион. Я в этом убежден. Поздравляю вас ребята», — напутствовал выпускников Александр Хинштейн, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru