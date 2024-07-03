96% самарцев считают себя приверженцами принципа постоянного образования

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Абсолютное большинство (96%) самарцев рассказали, что постоянное обучение является неотъемлемой частью их жизни. При этом наличие оконченного или неоконченного высшего образование повышает стремление постоянно узнавать что-то новое. Такие результаты получили онлайн-кампус НИУ ВШЭ и платформа для развития навыков и карьеры Career.hh.ru в результате совместного опроса более 2 тыс. местных респондентов *.

Авторы исследования выяснили, что чаще всего самарцы (84%) в понятие постоянного образования включают регулярное самообразование с помощью литературы и видеоконтента, в 40% случаях – прохождение курсов вне сферы профессиональной деятельности. Помимо этого, респонденты отметили, что для них важно обучаться в рамках своей профессии (33%), а также участвовать в профессиональных конференциях (22%). Еще 7% планируют или уже получают второе образование или магистратуру в вузе**.

“Высшие учебные заведения видят тенденцию к росту интереса к непрерывному образованию и создают разного рода образовательный контент вне рамок классического оффлайн высшего образования. Например, в вузах появляются бесплатные образовательные опции на видеоплатформах, проводятся открытые лекции. Помимо этого, запускаются онлайн-курсы и онлайн-программы высшего образования. На основе анализа наших студентов, мы видим, что подобные инициативы от вузов интересны также и взрослой аудитории, желающей получить второе или дополнительное образование для смены профессии или более быстрого продвижения по карьерной лестнице”, – прокомментировала Ремезова Юлия, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.

Чаще всего (73%) респонденты проходят обучение для того, чтобы самосовершенствоваться, расширить компетенции (69%), повысить востребованность на рынке труда (56%), улучшить конкретный навык для работы (33%). Также самарцев мотивируют получение новых знаний для хобби или увлечений и продвижение в карьере (по 40%), 24% отметили, что обучение необходимо для перехода в новую профессиональную сферу**.

“Постоянное обучение - залог востребованности специалиста на рынке труда, так считают две трети опрошенных нами респондентов, еще 28% отметили, что они скорее согласны, чем не согласны с этим утверждением. Лишь 5% считают, что это не играет никакой роли в их карьере. Также 72% поделились, что дополнительные образовательные программы очень важны для их развития. Помимо этого, респонденты рассказали, какие именно навыки наиболее важны в их профессиональной сфере. Так, 78% учатся, чтобы получить узкоспециализированный навыки, еще для 60% важны технические знания, на “мягкие навыки” пришлось 40%. 61% респондентов успешно внедряют новое в свою практику, а вот 33% не всегда находят применение полученным знаниям” - поделилась результатами исследования Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» в hh.ru.

Большинство (62%) самарцев готовы инвестировать в дополнительное образование. При этом выяснилось, как именно самарцы чаще всего обучаются: 69% прибегают к самообразованию, в 44% случаях респонденты предпочтут онлайн-курсы из-за их быстроты, а в 36% случаях обращаются к специализированным семинарам и мастер-классам. Помимо этого, 33% выберут профессиональные курсы или программы магистратуры в вузе в онлайн или офлайн формате, ориентируясь на качество обучения, а 31% предпочитают личного наставника или репетитора**.