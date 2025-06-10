63% самарских школьников считают, что родители обязаны обеспечить детям высшее образование

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Большинство школьников (63%) ожидают, что родители будут оплачивать их обучение в вузе. 23% оговаривают, что рассчитывают на это только при наличии финансовых возможностей

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart провела исследование, чтобы выяснить, как школьники старших классов и выпускники относятся к платному высшему образованию. Согласно результатам опроса среди самарских школьников, 40% уверены, что финансирование высшего образования — это ответственность родителей. При этом, 23% убеждены, родители обязаны платить, только если есть такая возможность (без кредитов и долгов).

При этом 30% респондентов считают, что нужно стремиться поступать на бюджетные места и только туда, где по силам учиться бесплатно. Интересно, что 7% полагают, что студенты должны самостоятельно оплачивать свое обучение.

«Современные школьники в основном рассчитывают на поддержку семьи, но часть из них осознает финансовые ограничения. Важно формировать у подростков понимание альтернатив: целевое обучение, колледжи или возможность совмещать работу с учебой. Важно изучить все варианты финансирования образования (бюджет, гранты). И конечно, открыто обсуждать финансовые возможности семьи и поощрять самостоятельность детей в выборе профессии и способе обучения», — комментирует Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.