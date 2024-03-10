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62% самарцев считают, что ЕГЭ нужно отменить

10 марта 2024 11:12
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62% самарцев считают, что ЕГЭ нужно отменить

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

62% самарцев отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 16% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (71%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (22%).

Среди родителей 10- и 11-классников 76% хотят отмены ЕГЭ. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

Учителя критикуют ЕГЭ реже – за отмену высказались 58% респондентов.
 

Время проведения: 27 февраля — 6 марта 2024 года

Теги: Опрос

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