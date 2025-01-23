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50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников

23 января 2025 11:29
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50% учеников в Самаре переживают из-за выхода с новогодних праздников

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование среди учеников российских школ, чтобы выяснить что помогает вернуться школьникам в учебный процесс после длинных каникул. 


«Многие дети воспринимают каникулы как возможность расслабиться и отвлечься от школьных нагрузок. Однако резкий переход от отдыха к учебе часто вызывает тревожность. Важно понимать, что это нормальное состояние. Именно родители могут помочь найти баланс между учебой и отдыхом. Например, полностью отключаться от школы и уроков в выходные, смотреть семейные комедии по вечерам или просто проводить время вместе. Качественный совместный отдых снижает уровень стресса и у родителей, и у ребёнка. Если же тревога сохраняется, не стоит стесняться обращаться за профессиональной помощью», — комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».

Несмотря на волнение, большинство самарских учеников находят способы адаптироваться к учебным будням. Самыми популярными методами возвращения в привычный режим стали: 

Общение с друзьями — его выбрали 37% школьников в Самаре.
Поддержка родителей – она способствует 21% учеников.
Хобби и спорт – занятия, которые отвлекают и заряжают энергией, поддерживают 19% учеников.
Позитивные развлечения — игры, фильмы, стримы, книги помогают 16% детей переключиться с тревожных мыслей.
При этом, самарские школьники (7%) готовы обсудить свои переживания со специалистом, если вышеперечисленные способы не помогут им справиться с тревогой. 

«Почти 47% детей оценивают атмосферу в своем классе как очень комфортную. Несмотря на небольшой процент тех, кто боится столкнуться со школьной травлей, некоторые всё же переживают, что кто-то из их одноклассников может стать жертвой буллинга. Интересно, что при этом большинство школьников считают, что родители не должны вмешиваться и им следует учиться справляться с трудностями самостоятельно. Однако часть детей всё же ждет от родителей эмоциональной поддержки, а 16% хотели бы, чтобы родители обсуждали с ними возможные проблемы на протяжении всего учебного года. Эти данные подчёркивают важность диалога между детьми и взрослыми. Родителям стоит понимать, что их участие — это не навязывание, а создание безопасного пространства, где ребёнок может поделиться своими страхами и найти решение. Даже небольшие шаги, такие как пересмотр отношения к оценкам или учебным нагрузкам, могут существенно снизить уровень тревожности у ребёнка», - комментирует Светлана Михайлова, специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети».

Теги: Опрос

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