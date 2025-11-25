48 студентов самарских вузов представят регион на «Российской студенческой весне» в Казани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Документ предусматривает информационное взаимодействие, обмен информацией: информационными и аналитическими материалами, а также осуществление информационно-аналитической, экспертно-аналитической и консультационной деятельности.
Вячеслав Федорищев и президент «Шкулев Медиа Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Водитель и несовершеннолетний пассажир одного из автомобилей доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Самаре на Ракитовском шоссе столкнулись четыре автомобиля
Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала идею разрешить продажу пива на стадионах. Пиво запрещено на спортивных объектах с 2005 года, однако его возвращение активно обсуждают в последние годы, законопроект об этом внесен в Госдум
Татьяна Тарасова: «В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе»
Движение по обновлённому сооружению откроют до конца ноября. Это позволит восстановить прямое транспортное сообщение между Самарой и населенными пунктами Волжского района.
На трассе Самара – Оренбург до а/д Самара – Волгоград завершается ремонт моста через реку Чёрную
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.
Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве
Юрий Иванович Харитонов — советский и российский архитектор, академик Международной Академии наук о природе и обществе (отделение дизайна), академик Академии Архитектурного Наследия, член-корреспондент Российской академии художеств.
В ЦРК «Художественный» состоится премьерный показ документального фильма «Архитектор Харитонов. Русский вектор»
В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обу
В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.92
-0.1
EUR 91.37
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

48 студентов самарских вузов представят регион на «Российской студенческой весне» в Казани

25 ноября 2025 17:53
195
Молодёжь Самарской области выступит во всех направлениях конкурсной программы фестиваля. Всего их 10: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

25 ноября делегация Самарской области в составе 48 человек отправилась в Казань на XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования. Фестиваль продлится до 29 ноября и объединит более 2 000 участников под слоганом «Студвесна. Весна всегда».

Участниками Российской студенческой весны стали самарские студенты, получившие статус лауреатов на областном фестивале «Студвесна на Волге». В составе делегации обучающиеся 9 вузов региона.

Молодёжь Самарской области выступит во всех направлениях конкурсной программы фестиваля. Всего их 10: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

XXXIII Всероссийский фестиваль будет посвящен Году защитника Отечества в России и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Региональная программа Самарской области тесно связана с событиями и историей того периода, в частности 1943 года. Её название — «К нам едет Левитан».

«На самом деле, название программы говорит само за себя. Приезд Юрия Левитана в Куйбышев станет центральным сюжетом. Мы расскажем историю о людях, которые обманом пытались достичь личных целей, но в итоге помогли всем окружающим. И несмотря на то, что обстоятельства сложились не в их пользу, они добились поставленной цели и заслужили признание», — поделился Илья Романов, студент Приволжского государственного университета путей сообщения, участник самарской делегации.

Показ региональных программ запланирован на 26 ноября. Следить за выступлением Самарской области можно в официальном сообществе Российской студенческой весны во ВКонтакте. Прямой эфир доступен по ссылке — https://vkvideo.ru/video-13854777_456243255 .

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна). Учредители Программы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

 

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В течение почти двух недель участникам проекта предстоит прослушать курс лекций и получить практические навыки в области инженерии авиационно-космических систем или же в сфере проектирования и конструирования беспилотных авиационных систем (БАС) – в завис
25 ноября 2025, 18:04
В Самаре открылся международный "Зимний университет по инженерным наукам"
В течение почти двух недель участникам проекта предстоит прослушать курс лекций и получить практические навыки в области инженерии авиационно-космических... Образование
194
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы «Приоритет-2030», и занял 9 позицию рейтинга.
24 ноября 2025, 18:42
СамГМУ вошел в первую группу программы «Приоритет-2030»
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из 13 ведущих университетов страны, вошедших в первую группу программы... Здравоохранение
1250
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025, 17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
А также главные достижения вуза за текущий год. Здравоохранение
1463
В центре внимания
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
503
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
236
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1231
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
1153
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1804
Весь список