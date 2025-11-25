48 студентов самарских вузов представят регион на «Российской студенческой весне» в Казани

195

25 ноября делегация Самарской области в составе 48 человек отправилась в Казань на XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования. Фестиваль продлится до 29 ноября и объединит более 2 000 участников под слоганом «Студвесна. Весна всегда».

Участниками Российской студенческой весны стали самарские студенты, получившие статус лауреатов на областном фестивале «Студвесна на Волге». В составе делегации обучающиеся 9 вузов региона.

Молодёжь Самарской области выступит во всех направлениях конкурсной программы фестиваля. Всего их 10: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».

XXXIII Всероссийский фестиваль будет посвящен Году защитника Отечества в России и 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Региональная программа Самарской области тесно связана с событиями и историей того периода, в частности 1943 года. Её название — «К нам едет Левитан».

«На самом деле, название программы говорит само за себя. Приезд Юрия Левитана в Куйбышев станет центральным сюжетом. Мы расскажем историю о людях, которые обманом пытались достичь личных целей, но в итоге помогли всем окружающим. И несмотря на то, что обстоятельства сложились не в их пользу, они добились поставленной цели и заслужили признание», — поделился Илья Романов, студент Приволжского государственного университета путей сообщения, участник самарской делегации.

Показ региональных программ запланирован на 26 ноября. Следить за выступлением Самарской области можно в официальном сообществе Российской студенческой весны во ВКонтакте. Прямой эфир доступен по ссылке — https://vkvideo.ru/video-13854777_456243255 .

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна). Учредители Программы: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области