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В Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной

27 мая 2021 17:37
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По словам Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти – один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области.

26 мая в Тольятти состоялось расширенное совещание по строительству набережной с представителями Правительства Самарской области, городских властей, подрядчиков и заинтересованных предпринимателей. 

По словам Дмитрия Азарова, реконструкция набережной Тольятти – один из приоритетных инфраструктурных проектов Самарской области. Ранее Глава региона поручал Правительству организовать  взаимодействие всех заинтересованных сторон при проведении строительных работ: городских и региональных властей, жителей Тольятти и представителей бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Именно предприниматели обратились к Правительству региона с просьбой рассмотреть их проектные решения для создания столь долгожданного всеми жителями Тольятти места отдыха. Участники совещания внимательно ознакомились с презентациями бизнеса, среди которых были предложения о размещении объектов для отдыха туристов, общепитов, досуговых центров и арт-объектов. Особое внимание слушателей привлек проект, подразумевающий сделать из акватории Жигулевского водохранилища крупнейший в России туристический центр яхтинга. 

«Куйбышевское» - самое крупное водохранилище в Евразии и третье в мире по своей акватории. Мало кто знает, но тольяттинский яхт-клуб «Дружба» - крупнейшая в России школа яхтенных спортсменов, а территория клуба – давно стала излюбленным местом прогулок для многих тольяттинцев. Однако общественный транспорт туда не ходит, такси часто отказываются ехать, само место скрыто от глаз горожан и гостей города. Создание крупного марины – центра сосредоточения маломерных судов в общедоступном месте с качественно оказываемыми услугами по периферии сможет сделать Тольятти центром притяжения туристов со всей России» – описал проект Евгений Козлов, руководитель туристического проекта «Капитан ТЛТ».

У данного проекта уже есть свои инвесторы, готовые осуществить закупку яхт и другого необходимого оборудования, а также вести расходы по содержанию набережной в чистоте и красоте. 

«Мы как предприниматели заинтересованы в «трафике» на прилегающей к нашему бизнесу территории и готовы вкладываться в инфраструктуру, в благоустройство, в содержание. Также немаловажным считаем инвестировать в маркетинг локации на федеральном уровне – мы сделаем все, чтобы это место стало действительно популярным не только среди жителей региона, но туристов со всей России», - отметил учредитель ресторана «Небо» Андрей Савенков.

Глава Тольятти Николай Ренц поблагодарил предпринимателей за активное участие в строительстве приоритетного городского проекта: «Активности жителей и бизнес-сообщества вдохновляют нас работать усерднее. Только совместная реализация такого значимого для всех горожан инфраструктурного проекта может привести к его успешному осуществлению» - заявил Николай Альфредович. 

Итоги встречи подвел министр экономического развития и инвестиций, инициатор выездного правительственного совещания Дмитрий Богданов:

«Техническое задание к строителям должно складываться из того, какие активности мы хотим здесь видеть и какие мероприятия хотим проводить. Важно предусмотреть дальнейшее содержание набережной, чтобы сам объект стал для города активом для пополнения бюджета, а не многомиллионным грузом по его содержанию. И здесь, конечно, мы должны привлекать заинтересованные предприятия, используя разные инструменты взаимодействия, в том числе государственно-частное партнерство. К 10 июля город и структурные подразделения Правительства должны дать предложения для внесения их в окончательный проект. Новая набережная Тольятти должна стать визитной карточкой региона! Нам предстоит много работы», – подытожил министр.       

 

фото:  tlt.ru

         

Теги: строительство набережной Тольятти

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