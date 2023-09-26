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В Тольятти провели профилактическую беседу с учащимися техникумов и колледжа о вреде наркотиков

26 сентября 2023 13:27
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В Тольятти провели профилактическую беседу с учащимися техникумов и колледжа о вреде наркотиков

В рамках акции «Скажи нет наркотикам» сотрудники полиции У МВД России по г. Тольятти совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели профилактическую беседу с учащимися техникумов и колледжа.  

Мероприятие направлено на формирование у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению запрещенных веществ и на популяризацию здорового образа жизни.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Елена Верхова рассказала подросткам о негативном влиянии наркотиков на организм человека, упомянув также о последствиях употребления табака и алкоголя.

Елена Анатольевна обратила внимание на то, что пагубные привычки мешают общению с друзьями и родными, вредят жизни и здоровью. Представитель общественности призвала учащихся беречь себя и своих близких.

Сотрудники полиции провели беседу о вреде наркотиков и об ответственности за хранение и распространение запрещенных веществ, подробно объяснив, как наркотики разрушают здоровье и личность человека, к каким непоправимым последствиям ведет их употребление и чем опасна зависимость.

Полицейские напомнили об ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Беседа проходила в форме диалога со студентами, которые активно участвовали в мероприятии, задавая гостям вопросы о здоровом образе жизни, борьбе с наркопреступлениями и их профилактике.

В завершение встречи организаторы мероприятия пожелали ребятам хорошей учебы, призвали больше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и призвали их к неравнодушию, подчеркнув, что информацию о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих запрещенные вещества, в любое время можно передать в органы внутренних дел.

Теги: Стоп Наркотик

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