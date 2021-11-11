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СК возбудил уголовное дело против бывшего директора "Томета" Владимира Чаброва

11 ноября 2021 14:05
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Владимир Чабров был одним из ставленников владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая.

СУ СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против бывшего гендиректора ООО «Томет» Владимира Чаброва. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Потерпевшим по делу признано ООО «Томет», понесшее многомиллионные убытки. Самарский районный суд Самарской области в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество Чаброва, передает tltpravda.ru.

Владимир Чабров был одним из ставленников владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея Махлая и его швейцарского партнера Эндрю Циви, заочно осужденных за мошенничество путем хищения экспортной продукции на ТоАЗа. «Томет» принадлежит контролируемому Циви гонконгскому офшору Triumph Development Limited, который и назначил в свое время Чаброва на должность гендиректора. В марте 2021 года олномочия Чаброва были досрочно прекращены судом в связи с введением в ООО «Томет» конкурсного производства.

Сам «Томет» появился прямо на территории «Тольяттиазота» в результате незаконного вывода в 2000-х годах активов ТоАЗа – самого современного агрегата аммиака (№7) и всего производства метанола. Это позволило Махлаю и Циви монополизировать прибыль «Томета», при том, что издержки по его обслуживанию, снабжению сырьем, охране и так далее продолжал нести ТоАЗ.

Чабров возглавил «Томет» несколько лет назад. На первый взгляд, выбор странный, так как, будучи выходцем из консалтинга, он ровным счетом ничего не понимал ни в технологии химического производства, ни в производственной сфере вообще. Но Махлаю и Циви нужны были полная лояльность, готовность исполнять любые преступные распоряжения, направленные на вывод средств и личное обогащение владельцев ТоАЗа и «Томета», навыки манипулирования с отчетностью и распила заводского бюджета под видом подрядов на ремонты и строительство – ровно так, как это делалось на «Тольяттиазоте». Всему этому Чабров учился у тогдашнего генерального директора ТоАЗа Дмитрия Межеедова, и во всем его слушался.

«Звездный час» Чаброва настал, когда осужденных за мошенничество Махлая и Циви в рамках гражданского иска обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. непосредственно ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – компании «Уралхим», его миноритарному акционеру. Хотя приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, Махлай и Циви отказались признавать решения российских судов и выплачивать ущерб.

Поскольку одним из солидарных ответчиков по приговору суда стал «Томет», у беглых мошенников созрел хитрый план: искусственно довести предприятие до банкротства, растащить активы и денежные средства по офшорам и таким образом уклониться от выплаты многомиллиардного возмещения.

Во исполнение этого плана в сентябре 2020 года ТоАЗ, с которым Чабров перестал рассчитываться за оказываемые услуги, подал иск о банкротстве «Томета». Вскоре Чабров по указанию Махлая остановил производство на «Томете» и прекратил выплачивать зарплату рабочим, создав в регионе социальную напряженность, к решению которой были вынуждены подключиться федеральные ведомства.

Одним из способов подвести «Томет» под банкротство стала выдача экономически необоснованных поручительств по кредитам неплатежеспособного ПАО «Ульяновскэнерго», выданным в 2017-2019 гг. махлаевским Тольяттихимбанком. Сговорившись с сотрудниками энергосбытовой компании и Тольяттихимбанка, пользуясь служебным положением, Чабров заключил от имени «Томета» фиктивные договоры, по которым завод выступал поручителем по кредитам, выданным энергетической компании банком. «Ульяновскэнерго» систематически не возвращало кредиты, «благодаря» чему на «Томете» в итоге повис долг в более чем 857 млн руб. Именно эти эпизоды и легли в основу уголовных дел, возбужденных СКР по Самарской области в октябре 2021 года.

Маленький штрих: за услуги по искусственному обанкрочиванию «Томета» и незаконному выводу средств предприятия Чабров получал от Махлая официальную заплату в 5,7 млн руб. в месяц. А кроме того, за «отличную» службу Махлай выплатил Чаброву за два года бонус в размере 430 млн рублей.

Кстати, если бы план искусственного банкротства «Томета» по сценарию Махлая удался, от завода осталась бы только пустая юридическая оболочка, деньги перекочевали бы на офшорные счета Махлая, а трудовой коллектив завода оказался за воротами. Однако Арбитражный суд Самарской области предотвратил это беззаконие, введя на предприятии в конце 2020 года процедуру наблюдения, а в марте 2021 года – конкурсное управление с целью реального взыскания ущерба, причиненного Махлаями в результате мошенничества на ТоАЗе.

Суд прекратил полномочия Чаброва. Сначала временным, а затем и конкурсным управляющим на заводе был назначен Анатолий Селищев из уральской СРО конкурсных управляющих. Конкурсный управляющий застал актив в удручающем состоянии. В начале декабря 2020 года на «Томете» с разницей в две недели произошли две аварии, в результате которых вышли из строя оба агрегата метанола. Стало ясно, что Чабров не заботился о промышленной безопасности и экономил на капремонтах, а последствия аварий старался скрыть. Более того, тогда в СМИ были высказаны предположения, что Махлай поставил перед Чабровым задачу недопущения возобновления производства, а проще говоря, потребовал организовать саботаж, уничтожить «Томет» как производственное предприятие, чтобы он не достался новым собственникам.

Уголовное дело против Чаброва показывает, что совершать преступления в России в интересах скрывающихся за рубежом Махлая и его подельников становится все более рискованным делом. Недаром гендиректор «Тольятитазота» Дмитрий Межеедов после серии обысков, связанных с коррупционными эпизодами, в августе 2021 года предпочел уволиться из управляющей компании ТоАЗа и тем самым умыть руки. Впрочем, как считают СМИ, увольнение не спасет Межеедова, который участвовал в широкомасштабном незаконном выводе денег ТоАЗа, от уголовного преследования в будущем. Преемником Межеедова на посту гендиректора ТоАЗа стал Сергей Шишов, ранее возглавлявший финансовую службу предприятия. Новый гендиректор продолжил незаконный вывод средств «Тольяттиазота» в офшоры, принадлежащие Махлаям. Поэтому, вполне вероятно, Шишов также может стать фигурантом уголовного дела.

А что касается Чаброва, наблюдатели полагают, что возбужденное уголовное дело может стать для него далеко не последним.

Сам Махлай и другие члены его международной преступной группировки проходят подозреваемыми в других уголовных делах: о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Некоторые из них уже арестованы и получили обвинительный приговор, например, бывший глава Тольяттихимбанка Александр Попов. Изначально банкир в мае 2029 года был арестован по делу об ОПС, а в процессе расследования выяснилось, что по личному распоряжению Махлая он в 2015 году пытался передать Верховному суду РФ в виде взятки $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов. В июне 2021 года Попова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима.

Развитие событий вокруг компаний, контролируемых семейством Махлаев и их зарубежными соучастниками, красноречиво говорит о том, что правоохранительные органы самым серьезным образом взялись за их декриминализацию. За последние годы правоохранители и суды наработали большой опыт в расследовании самых запутанных и тяжких преступлений в сфере экономики, стали работать гораздо более профессионально, чем какие-нибудь десять лет назад. Это вселяет уверенность, что с очагом организованной преступности в Самарской области вскоре будет покончено, а преступники не уйдут от ответственности.

Теги: Уголовное дело

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