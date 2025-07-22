Резидент технопарка «Жигулёвская долина» открыл в Тольятти клинику инновационной физиотерапии

92

Компания «Экзо Групп» открыла в Тольятти первую специализированную клинику инновационной физиотерапии. С 2023 года компания является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» и участником «Сколково» с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека.

В новой клинике представлено более 10 видов инновационного оборудования, которое является собственными разработками компании «Экзо Групп». Основной принцип его работы – это бесконтактное воздействие на тканевые клетки и жидкости организма, которое позволяет снять напряжение, улучшить микроциркуляцию и дать толчок процессам оздоровления. Среди направлений работы клиники – физиотерапия, травматология, неврология, ортопедия, IV-терапия, чекапы организма. В «ЭкзоКлиник» работает высококвалифицированный медицинский персонал, который подбирает каждому пациенту индивидуальные методики восстановления после травм, операций, спортивных нагрузок, а также при болях различной этимологии.

«Мы предоставляем комплекс физиотерапевтических процедур, который позволяет существенно улучшить состояние пациента за 7–10 дней вместо стандартных 3–4 недель. Клиника оснащена высокоинтенсивной аппаратурой широкого спектра воздействия. Благодаря этому мы можем совмещать процедуры и проводить их в один день. Эффект от нашей аппаратной физиотерапии становится ощутимым уже после первой процедуры, – объясняет Иван Филиппов, главный врач «ЭкзоКлиник», травматолог-ортопед. – И ещё один важный нюанс. Оборудование «Экзо Групп» позволяет начать работать с травмой сразу после её получения. Сегодня представленные физиотерапевтические комплексы есть во многих центрах спортивной реабилитации. В частности, именно так восстанавливаются хоккеисты и футболисты клубов «ЦСКА», «Спартак», «Акрон» и «Лада».

Бесплатную реабилитацию на экзотерапевтической аппаратуре компании прошли участники СВО и представители общественной организации «Союз десантников и подразделений специального назначения» (г. Тольятти).

Сейчас компания «Экзо Групп» активно представляет свои разработки на профильных выставках, а также занимается продвижением франшизы сети клиник инновационной физиотерапии. В ближайших планах – лицензирование учебного центра, где медицинский персонал сможет повышать квалификацию и пройти программу переподготовки по работе на аппаратах торговой марки «ЭкзоТерапия».

Создание комфортных условий для бизнеса в Самарской области ведётся в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»