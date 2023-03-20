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На новой набережной в Тольятти появятся кафе, пункты проката и сервиса

20 марта 2023 15:13
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Речь идет о павильонах, в которых будут располагаться кафе, закусочные, пункты проката, досуга и сервиса.

На рабочем совещании в администрации Тольятти утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на набережной Автозаводского района. Речь идет о павильонах, в которых будут располагаться кафе, закусочные, пункты проката, досуга и сервиса.

- К началу лета набережная, которая появилась у нас благодаря всесторонней поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, должна стать полноценным местом отдыха, где можно погулять с детьми, покататься на велосипедах и роликах, потренироваться на спортивных площадках, перекусить – одним словом, активно и с пользой провести досуг. Предприятия общественного питания, пункты проката и сервиса будут размещаться в павильонах, внешний вид которых должен в полной мере соответствовать яркому и современному стилю самой набережной, дополнять и украшать ее. Поэтому для предпринимателей, которые выразят желание поучаствовать в конкурсных процедурах и побороться за право работать на этой территории, мы подготовили дизайн-макеты и технические требования, которым должны соответствовать все нестационарные объекты на набережной, - подчеркнул Николай Ренц.

Технические требования, в частности, предусматривают, что на набережной будут установлены объекты некапитального строительства павильонного типа с витражным остеклением, в качестве отделки предусмотрен композитный материал или один из трех вариантов обшивки деревянной рейкой, для ограждения пандусов и крылец должна использоваться нержавеющая сталь. Еще одно обязательное требование – все павильоны должны быть доступны для посетителей с особенностями здоровья, в том числе для людей на колясках.

На сегодняшний день утвержденная схема размещения нестационарных объектов на набережной Автозаводского района проходит процедуру регистрации. Ориентировочный срок проведения конкурсных процедур по размещению павильонов – апрель 2023 года. Добавим, в настоящее время на первой очереди набережной (от Физкультурного проезда до центра зимнего плавания) начинаются гарантийные работы по устранению замечаний, выявленных в зимний период. Одновременно продолжается реконструкция второй очереди объекта (от спортивной гавани до пирса), а на 2024 год запланирована реконструкция третьей очереди (от пирса до восточного пляжа).

 

Фото:   администрайия Тольятти

Теги: Тольятти

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