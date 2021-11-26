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Жители Самары и области смогут купить на Яндекс.Маркете одежду и обувь известных брендов

26 ноября 2021 11:33
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Жители Самары и области смогут купить на Яндекс.Маркете одежду и обувь известных брендов

В Самаре и области теперь можно купить на Яндекс.Маркете одежду и обувь Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris и других брендов из разных ценовых сегментов. Сервис стал торговать этими товарами в первой половине ноября 2021 года, и сначала их можно было заказать только в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо онлайн-покупки, пользователям в Самаре стали доступны быстрые возвраты, частичный выкуп товаров, примерка одежды и обуви при курьерской доставке или при получении в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Благодаря этому жители региона смогут покупать такие товары на маркетплейсе так же удобно, как в офлайн-магазинах.

Маркет будет расширять и ассортимент, и список партнёров. Скоро на сервисе появятся товары Baldinini, O’STIN, Koton, Betty Barclay и других компаний. Маркетплейс планирует сотрудничать и с премиальными брендами.

Заказанную на сервисе одежду и обувь можно получить несколькими способами: со стандартной доставкой, срок которой зависит от конкретного населённого пункта покупателя, а также в ПВЗ или постаматах. Пользователи могут сразу померить вещи, для которых действует эта возможность, — при доставке курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если что-то не подходит, покупатель может сразу вернуть заказ — полностью или частично. Быстрые и частичные возвраты, а также примерка в ПВЗ сейчас работают для товаров, которые продаются со склада Маркета. В дальнейшем эти возможности станут действовать и для товаров, которые магазины продают на маркетплейсе со своих складов.

Для хранения одежды и обуви сервис оборудовал отдельные зоны на своём складе в подмосковном Софьине. Благодаря этому вещи сохраняют товарный вид и приезжают к покупателям в таком же хорошем состоянии, как на магазинных полках. В будущем Маркет создаст такие зоны и на других своих складах.

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