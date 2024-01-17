Железнодорожники Самарской области работают в усиленном режиме из-за снегопада

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В связи со сложными погодными условиями железнодорожники Самарской области работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется уборке платформ, привокзальных площадей, путей, стрелочных переводов от снега и льда, также в зоне повышенного внимания находятся железнодорожные переезды.

Несмотря на сложные погодные условия, пассажирские поезда следуют согласно расписанию. К примеру, от станции Липяги (город Новокуйбышевск) до станции Самара на пригородном электропоезде можно добраться менее чем за 20 минут.

Отметим, что в ночь с 16 на 17 января 2024 года в Самарском регионе было очищено свыше 1,4 тыс. км железнодорожного пути. С железнодорожной инфраструктуры в Самарской области убрано около 51,6 тыс. кубометров снега, что по объему сравнимо с 700 гружеными полувагонами. В уборке снега задействовано порядка 60 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники, дополнительно на борьбу со снегом вышли свыше 500 железнодорожников.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Куйбышевская железная дорога просит граждан быть бдительнее на объектах пассажирской инфраструктуры и при пересечении переездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД