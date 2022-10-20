Zara назвала цену для продажи своих магазинов в России

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Испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, назвала цену для продажи своих магазинов в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации, ретейлер планирует получить за продажу своей сети почти 200 миллионов долларов (примерно 12,3 миллиарда рублей). На данный момент ведутся предварительные переговоры с потенциальными покупателями, пишет Лента.

По словам персонала Inditex, руководство пообещало им, что они вернутся к своим обязанностям весной 2023 года. В то же время, работники утверждают, что не все 502 магазина сети откроются для покупателей, например, Massimo Dutti и Zara Home. Данные марки оказались менее прибыльными.