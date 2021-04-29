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Запуск "Союза МС-19" с космонавтом, актрисой и режиссером фильма "Вызов" запланирован на 5 октября

29 апреля 2021 21:32
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На МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов" (актриса и режиссер Клим Шипенко).

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19" с космонавтом, актрисой и режиссером фильма "Вызов" запланирован на 5 октября. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса), передает ТАСС.

Согласно плану, на 5 октября запланирован старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" и его стыковка с модулем "Рассвет". Сейчас к модулю "Рассвет" пристыкован "Союз МС-18", который причалил к станции 9 апреля. 28 сентября корабль будет перестыкован к модулю "Наука".

На корабле "Союз МС-19" на МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров и съемочная группа фильма с рабочим названием "Вызов" (актриса и режиссер Клим Шипенко). В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

 

Фото:   pixabay

Теги: космос полеты МКС фильм

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