Я нашел ошибку
Главные новости:
Сбер представил сразу три специализированных продукта на основе алгоритмов искусственного интеллекта (AI) для ритейла.
Сбер расширил линейку AI продуктов для ритейла
Свыше 12 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» оформили подписку на электронные квитанции.
Квитанции за тепло за август уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Глава Роскосмоса подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.
Рогозин во время марафона "Новое знание" заявил, что отряд космонавтов в 2021-2022 году пополнится девушками
Преподавателем на первом энергетическом уроке стал сказочный персонаж Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников Самары с 1 сентября
Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива оставят в сердцах  зрителя красоту и величие народных песен и танцев Поволжья и Урала.
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
Одной из самых основных мер профилактики  является мытье рук под проточной водой и использование дезинфицирующих средств.
Специалисты напоминают самарцам о мерах профилактики инфекционных заболеваний
На совещании обсудили ряд вопросов, актуальных для округа.
Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО
А также усилится ветер.
В Самарской области ожидается сильный дождь с грозой
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
-0.34
EUR 86.3
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Рогозин во время марафона "Новое знание" заявил, что отряд космонавтов в 2021-2022 году пополнится девушками

2 сентября 2021 18:13
75
Глава Роскосмоса подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.

Роскосмос рассчитывает, что в отряде космонавтов в 2021-2022 году появится больше девушек. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона "Новое знание", передает ТАСС.

"После того, как мы развернули работу в рамках проекта "Вызов" с Первым каналом, у нас около 3 тыс. анкет от девушек, которые хотели бы тоже осуществить космический полет. Мы рассчитываем на то, что у нас в этом, в следующем году у нас резко пополнится отряд космонавтов девушками", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что это важно для нормального психологического климата на Международной космической станции.

"Методики подготовки позволяют женщинам в полной мере выдерживать нагрузки, испытания и проводить сложные эксперименты на борту станции наравне с мужчинами", - отметил глава Роскосмоса.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: девушки Дмитрий Рогозин МКС Новое Знание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко провел урок для учеников школы №26 в Самаре.
02 сентября 2021, 15:11
Сбербанк рассказал самарским школьникам про ESG и сокращение углеродного следа
Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко провел урок для учеников школы №26 в Самаре. Финансы и Банки
192
Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне.
01 сентября 2021, 14:45
«Новое Знание»: самарские студенты и школьники получат научный заряд
Самарским школьникам будут доступны более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов на просветительском российском марафоне. Образование
523
Лидеры Сбера поделятся своими знаниями со школьниками
01 сентября 2021, 14:03
Лидеры Сбера поделятся своими знаниями со школьниками
Люди, добившиеся успехов в различных сферах деятельности, «отправятся» в своё детство и проведут в школах по всей стране уроки. Финансы и Банки
462
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
312
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
240
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
240
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
282
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
368
Весь список