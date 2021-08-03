Роскосмос: высоту орбиты МКС увеличить на 1,2 километра перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд

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Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 19 августа планируется увеличить на 1,2 километра перед осенним прилетом корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, 19 августа в 7.04 мск состоится включение двигателей служебного модуля "Звезда", которые проработают 47 секунд, а величина импульса составит 0,67 метра в секунду. После проведения данного манёвра средняя высота МКС должна увеличиться на 1,2 километра и составить 420,84 километра", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации Роскосмос.

Целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".

Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 24 июня двигателями грузового корабля "Прогресс МС-16", в результате чего средняя высота орбиты станции поднялась на 850 метров.

Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Фото: Roscosmos / NASA