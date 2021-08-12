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Источник в российской ракетно-космической отрасли рассказал, кто просверлил дыру в "Союзе МС-09" в 2018 году

12 августа 2021 20:23
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Собеседник подчеркнул, что подобное повреждение не могли нанести на Земле, иначе корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере.

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством аппарата. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. "То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС", - отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобное повреждение не могли нанести на Земле - в таком случае корабль перед запуском не прошел бы испытания в вакуумной камере. "Таким образом, в Роскосмосе исключили сразу версию повреждения "Союза МС-09" на Земле", - добавил он.

Российские космонавты из-за ситуации с отверстием в космическом корабле "Союз МС-09" прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались, отметил источник.

Он особо отметил, что российская сторона не получила возможности исследовать инструменты и сверла, которые имеются на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса "Союза МС-09".

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке "Союза МС-09". Специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри. В сентябре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации знают происхождение отверстия, но не будут раскрывать эту информацию общественности.

 

Фото:   Сергей Савостьянов/ТАСС

Теги: кто просверлил дыру МКС

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