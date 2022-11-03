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Японский автоконцерн Infiniti заявил об уходе с российского рынка

3 ноября 2022 19:41
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Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года.

Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании, передает РИА Новости.

"Sayōnara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - отмечается на официальной странице бренда в "Вконтакте".

Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года. Собственного производства в России у компании не было. Минпромторг ранее включил автомобили Infiniti в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию.

"Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - добавили в автоконцерне.

 

Фото:    РИА Новости / Александр Демьянчук

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