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«Яндекс» отдаст VK «Дзен» и «Новости» в обмен на Delivery Club

23 августа 2022 18:19
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Также известно, что после закрытия сделки по обмену сервисов «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, поиск станет ее ядром.

VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года. Главное о договоре двух компаний — в материале «Известий».

Как изменятся сервисы «Дзен» и «Новости» с новым собственником

«Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.

По словам генерального директора VK Владимира Кириенко, для авторов платформы откроются возможности реализовать себя в новых форматах и получить доступ к новой аудитории. Он отметил, что пользователи получат еще больше развлекательного и образовательного контента.

Известно, что после совершения сделки оба сервиса будут доступны на портале dzen.ru. По этому адресу также разместят другие сервисы и поисковую строку «Яндекса».

Что изменится в «Яндекс»

По условиям сделки VK передаст «Яндексу» сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club. Глава «Яндекс Еды» Роман Маресов заверил, что Delivery Club продолжит работать под своим привычным брендом и сделка никак не повлияет на ресурс.

Также известно, что после закрытия сделки по обмену сервисов «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве новой главной страницы, поиск станет ее ядром.

 

Фото: Пресс-центр Delivery Club/"Известия"

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