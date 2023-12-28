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Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа

28 декабря 2023 12:53
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Wildberries захотел добавить кнопку отмены заказа

Маркетплейс Wildberries захотел добавить в аккаунты пользователей кнопку отмены заказа для защиты от случайных покупок. О тестировании упомянутой кнопки представители компании, сообщили РИА Новостям.

Выяснилось, что кнопка позволит покупателям отказаться от доставки в первые час после оформления заказа или до момента, пока продавец не начал сборку товаров.

В начале декабря сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия, пишет Лента.

 

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