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Wildberries ввел плату в тысячу рублей за возврат крупногабаритных и хрупких товаров

12 августа 2022 21:57
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При этом доставка таких товаров, а также подъем на этаж остались бесплатными.

Маркетплейс Wildberries подтвердил 12 августа введение платы в размере 1 тыс. рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров, пишут "Известия".

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«С прошлой недели плата 1000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего 2% в нашем ассортименте», — передает сообщение ТАСС.

Как отмечает RT, к указанным группам в Wildberries отнесли телевизоры, холодильники, стиральные машины и прочие тяжелые товары. При этом доставка таких товаров, а также подъем на этаж остались бесплатными.

В пресс-службе маркетплейса добавили, что данная система тестируется, поэтому со стороны продавцов могут быть ошибки в указании габаритов товаров. Однако Wildberries обещает, что служба поддержки компании оперативно исправит все недочеты, передает телеканал «360».

 

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев/"Известия"

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