Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь билайн появляется в горах

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Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Алтая, Башкирии, Дагестана, или в Красной Поляне. Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото – он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, где снег тает только в июле, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со «снаряжением» из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда — лошади и даже ослы. И всегда — профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу. Технические эксперты билайна со всей страны поделились самыми яркими моментами таких «походов» за связью.

320 метров: самим проложить дорогу

Горы Шайтан и Лысая, Башкирия

В Башкирии есть немало гор, на вершинах которых работают базовые станции билайна. Это и широко известные горы Шайтан и Лысая, где расположены популярные горнолыжные комплексы «Красный ключ» и «Абзаково», и неприметные горы вблизи небольших сел и деревень. Но для оператора важно обеспечивать надежную связь везде. Так, при подъеме на гору у села Тукан технические специалисты билайна зимой сами себе проложили дорогу.

«Мы использовали все возможные варианты «доставки» оборудования: шли по пояс в снегу, пробивались сквозь сугробы на УАЗике и снегоходе. Ну а на финише дорогу пришлось расчищать трактором, который пригоняли из ближайшей деревни», — говорит технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов.

Теперь в этих селах работает скоростной мобильный интернет для туристов и местных жителей, которые до сих пор помнят эпопею с установкой базовых станций.

2965 метров: «Неподготовленному человеку этот путь не пройти»

Гора Акташ, Горный Алтай

Сибирские «технари» билайна говорят, что в Горном Алтае нестандартными можно назвать порядка 70% позиций.

«Со стороны наша работа похожа на туристический поход: мы ночевали в палатках, доставляли оборудование на охотничьих лыжах, вертолетах, лошадях, снегоходах, подготовленных джипах, видели зайцев, лис и других зверей», — говорит ведущий инженер по эксплуатации сети в Алтайском филиале Григорий Жигалов.

Но эти походы за связью важны, чтобы настоящие туристы могли вовремя сделать важный звонок, отправить сообщение или сориентироваться на местности.

Например, перевал Кара-Тюрек — это важная точка для тех, кто держит путь к одной из высочайших российских гор — Белухе (4509 метров).

«Чтобы проводить обслуживание этой базовой станции, нужно наше «железо» — запчасти для источника бесперебойного питания — везти в мешках на лошадях, — продолжает Григорий Жигалов, — неподготовленному человеку этот маршрут, почти 30 км, не пройти, нужна выносливость. Зато в ясную погоду с перевала открывается незабываемый вид на обе вершины Белухи, Катунский хребет и долину реки Аккем».

3700 метров: оборудование — на вертолете

Гора Чегет-Чат, Карачаево-Черкессия

«Возле знаменитого курортного поселка Архыз расположены несколько вершин, популярных у альпинистов. Восхождения на эти вершины классифицируются второй-третьей категориями сложности, — рассказывает ведущий инженер по эксплуатации сети билайна в Карачаево-Черкесии Геннадий Витковский, — из-за непростого рельефа мобильная связь раньше отсутствовала, но мы нашли решение. На одном из самых высоких склонов мы установили пассивные ретрансляторы, они помогают усилить сигнал, если на его пути в зоне прямой видимости есть препятствия. Доставили оборудование вертолетом, а инженерный состав добирался на лошадях 12 км, преодолевая перепад высот в 1000 метров».

193 метра: минус сорок и ветер

Мурманск, гора Медвежий Варак, 193 метра над уровнем моря

«Болото засасывало, мороз сковывал пальцы», — такими впечатлениями делятся туристы, которые попадают в эти края, чтобы увидеть красоты русской Лапландии. У технических специалистов билайна остались такие же экстремальные воспоминания:

«На этой горе мы ставили базовую станцию в 40-градусный мороз. Монтаж проходил в условиях, типичных для тундры, — рассказывает главный энергетик Мурманского отделения билайна Константин Шмагалев, — чтобы доставить оборудование, использовали трелевочник. Это такой специальный трактор, для лесозаготовок, в болотистой местности только он мог пройти».

Это только некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах. Есть еще базовые станции на воде, под землей, да и в урбанистической среде обеспечивать надежную связь — интересная и нестандартная задача. билайн продолжает расширять сеть в регионах. Когда вы читаете этот текст, в эту минуту, возможно, кто-то покоряет очередную вершину, чтобы надежная связь была там, где она необходима.

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Фото: билайн