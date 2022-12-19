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Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

19 декабря 2022 15:58
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Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») и компания «Кей Поинт Групп» (бренд «Key Point Group») подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД).

Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом. Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER III* по классификации UPTIME Institute. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 МВт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.