Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодые специалисты в сфере информационных технологий со всей России смогут стать участниками профильных форумов платформы Росмолодёжь.События Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
IT-специалистов из Самарской области приглашают на форумы Росмолодёжи
Многодетные родители воспитали и продолжают воспитывать 4 родных детей и 7 приемных.
«Успешная семья Приволжья – 2023»: семья Ронжиных из Хворостянки стала лучшей в номинации «Моя семья – мое богатство» 
Столкнулись внедорожник и Лада «Калина». Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей.
На месте смертельного ДТП в Ставропольском районе проводились спасательные работы
В этом году участниками образовательной программы стали 67 социальных предпринимателей, состоящих в специальном реестре.
Социальные предприниматели Самарской области прошли бизнес-обучение и смогут претендовать на грант
Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров посетил клубную базу «Крыльев Советов».
Дмитрий Азаров подарил абонемент воспитаннику «Крыльев Мечты»
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
Светлана Санталова стала победителем конкурса врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»
Помните, взрослые всегда являются авторитетом и примером в соблюдении Правил дорожного движения.
Главный педиатр Тольятти напомнила правила профилактики детского травматизма на дорогах
Звоните и задавайте вопросы по телефону 8 (846) 339-37-01.
Всероссийская горячая линия по вопросам контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.49
-0.2
EUR 100.42
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Всероссийская горячая линия по вопросам контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций

11 июля 2023 15:08
142
Звоните и задавайте вопросы по телефону 8 (846) 339-37-01.

18 июля 2023 года с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Самарской области в рамках проведения всероссийской телефонной горячей линии Росреестра ответит на вопросы, связанные с контролем и надзором за деятельностью саморегулируемых организаций.

Звонки будет принимать Екатерина Дмитриевна Соловьёва, начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 8 (846) 339-37-01, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
719
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
369
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
888
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
8472
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
1085
Весь список