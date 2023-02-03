В Управлении Росреестра СО состоялось расширенное заседание коллегии

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31 января, в юбилейную 25-летнию дату вступления в силу исторического закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в Управлении Росреестра по Самарской области прошло расширенное заседание коллегии с участием членов Общественного совета.

Коллегию открыл руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Владиславович Маликов, который представил итоги деятельности Управления в 2022 году и рассказал о перспективных направлениях развития на 2023 год.

Он сообщил, что в 2022 году Росреестр осуществлял деятельность в условиях первого года реализации государственной программы создания Национальной системы пространственных данных (далее – НСПД), реализация которой направлена на создание Единой цифровой платформы.

Единая цифровая платформа НСПД будет содержать открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка.

В 2023 году Самарская область включена в число 30 пилотных регионов, где завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы необходимо в 2024 году.

В перечень информационных систем Самарской области, подлежащих интеграции с Единой цифровой платформой НСПД, включены следующие четыре информационные системы Самарской области. Это региональная геоинформационная система (РГИС), информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ИСОГД), геоинформационная система агропромышленного комплекса (ГИС АПК) и информационная система «Управление активами Самарской области» (ГИС Управления активами).

Вадим Владиславович сообщил, что 2022 год был насыщен мероприятиями по направлению внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также реализации положений федерального закона 518-ФЗ. Плотное и оперативноевзаимодействие с областным министерством, ежемесячные обучающие мероприятия для сотрудников муниципалитетов привели к хорошим результатам.

По итогам на основании актов органов местного самоуправления в ЕГРН внесены записи о выявлении правообладателя в отношении 1936 ранее учтенных объектов недвижимости. Это 3 место в Приволжском федеральном округе и 10 место в Российской Федерации.

Сняты с государственного кадастрового учета на основании актов осмотра 4300 ранее учтенных объектов. Это уже 5 место в Приволжском федеральном округе и 18 место в Российской Федерации.

«11 августа 2022 года Президентом Российской Федерации поставлены задачи высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с Росреестром и профильными ведомствами обеспечить проведение работ и мероприятий, направленных на наполнение ЕГРН отсутствующими сведениями о границах, объектах недвижимости и правах на них. Полный и точный реестр – основа создания Единой цифровой платформы НСПД.

Работа по наполнению ЕГРН отсутствующими и необходимыми сведениями в условиях государственной программы – это уже новый уровень ответственности и позиционирования Росреестра. Это непосредственное взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации, с губернаторским корпусом на региональном уровне, а также с главами муниципалитетов. Подчеркну еще раз, уровень ответственности самый высокий!»– отметил Вадим Владиславович.

Заместители руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Александровна Титова, Ольга Геннадьевна Суздальцева, Владислав Алексеевич Ершов доложили о результатах работы ведомства в части цифровой трансформации, правовой и надзорной деятельности, кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости.

С докладом об итогах работы филиала ФГБУ ФКП Росреестра по Самарской области за 2022 год и задачах филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Самарской области на 2023 год выступил директор филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Максим Владимирович Гальцов.

Участники коллегии уделили внимание вопросам повышения качества данных ЕГРН, а также деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению, урегулированию конфликта интересов за 2022 год.

«Управление Росреестра по Самарской области всегда проявляло открытость и готовность к диалогу по всем вопросам своего широкого спектра полномочий – регистрация прав и кадастровый учет, электронные услуги, предоставление сведений из реестра, надзорные функции. Вы всегда в «центре» практически всех социально-значимых процессов региона в земельно-имущественной сфере.

На заседаниях Общественного совета всегда затрагивались актуальные, жизненные вопросы, имеющие значение как для бизнес – сообщества, так и для обычных граждан. На все вопросы были получены исчерпывающие и компетентные разъяснения и рекомендации по применению норм законодательства. Как председатель Торгово-промышленной палаты Самарской области отмечу, что Ваша деятельность напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона.

Итоги деятельности, подведенные Агентством стратегических инициатив (АСИ), подтверждают высокую оценку Самарской области со стороны бизнеса в рейтинге инвестиционной привлекательности. Выражаю слова благодарности руководителю и всему коллективу Управления Росреестра по Самарской области», – оценил работу ведомства Валерий Петрович Фомичев, президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области – председатель общественного совета при Управлении, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области