В США начнут продавать УАЗ "Патриот"

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Российские внедорожники УАЗ "Патриот" начнут продавать в США с 2021 года, передает РИА Новости. Об этом сообщает Fox News.

Внедорожник под брендом Bremach Taos будет реализовывать филиал итальянской компании "Бремах", специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. "Патриот" модернизировали под стандарты, необходимые для допуска к эксплуатации на американских дорогах общего пользования.

Автомобиль планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдают гарантию на десять лет или более 190 тысяч километров. Гарантия на весь автомобиль составит пять лет и 96 560 километров.

Компания "Бремах" уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен выйти на американские рынки с УАЗом "Пикап" (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тысяч долларов (два миллиона рублей).

Фото : Ульяновский автомобильный завод/РИА Новости