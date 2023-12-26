В Самарской области газифицировано производство беспилотных авиационных систем

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«Газпром газораспределение Самара» ввел в эксплуатацию газопровод протяженностью 87 м на территории резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» для подключения котельной завода по серийному производству грузовых дронов и комплектующих.

В церемонии открытия первой очереди завода приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов и генеральный директор ООО «Транспорт будущего Самара» Юрий Козаренко.

«Обеспечение надежным газоснабжением предприятия по производству беспилотных систем гражданского назначения – важный вклад в развитие транспортной отрасли. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах, снизить загруженность дорог, увеличить скорость доставки грузов. Мы всегда ответственно и в срок выполняем взятые на себя обязательства, понимая государственную и социальную значимость инновационных промышленных объектов», – отметил Михаил Смирнов.