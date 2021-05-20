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В Самаре состоялось открытие центра коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги
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В Самаре состоялось открытие центра коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги

20 мая 2021 15:42
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Грузоотправителям КбшЖД станут доступны новые цифровые сервисы.

Сегодня в Самаре в рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» состоялось открытие центра коммерческой диспетчеризации Куйбышевской железной дороги. 

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, представители органов власти и бизнеса.

Куйбышевская железная дорога на сети РЖД была выбрана пилотной площадкой по созданию центра коммерческой диспетчеризации, его работа позволит предложить грузоотправителям уникальные цифровые сервисы взаимодействия. Благодаря этому будет обеспечиваться своевременный подвод вагонов под погрузку в соответствии с потребностями клиента и дальнейшее их продвижение до пункта назначения. Все процессы будут максимально автоматизированы и контролироваться специалистами центра.

Для этого разработано специальное программное обеспечение, а основная информация о текущей ситуации выводится на экран коллективного пользования центра.  

Алексей Шило отметил, что создание на Куйбышевской железной дороге центра коммерческой диспетчеризации стало очередным важным этапом цифровизации производственных процессов и позволит улучшить взаимодействие с клиентами компании, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД


 

Теги: центр коммерческой диспетчеризации КбшЖД открытие

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