В "РКС-Самара" сегодня проводили на пенсию одного из старейших работников

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В «РКС-Самара» проводили на отдых опытнейшую сотрудницу насосно-фильтровальной станции.

«Вера Михайловна у нас по лестницам бегает уже 45 лет», - шутят на НФС-1, когда говорят о Вере Максименко. Она действительно проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет, машинистом насосных установок - и сегодня эту прекрасную и деятельную сотрудницу торжественно проводили на заслуженный отдых.

Вера Михайловна после окончания Ремесленного училища совсем юной девушкой отправилась на завод Тарасова и проработала там почти 17 лет. Параллельно получила дополнительное образование в машиностроительном техникуме и перешла на НФС машинистом на насосные установки на ул. Советской Армии. Признаётся, что понравились условия, на предприятии обещали помочь с жильём. А потом просто полюбила свою работу и осталась здесь - аж на 45 лет. Застала все изменения технологических процессов, модернизацию оборудования, училась сама и учила других. Одно было неизменным - всё это время Вера Михайловна внимательно следила за тем, чтобы насосы работали бесперебойно и в город постоянно шла чистая вода.

С внушительным стажем и выходом на пенсию Веру Максименко торжественно поздравили всем коллективом НФС, вручили подарок и благодарственную грамоту. Главный управляющий директор Владимир Бирюков поблагодарил Веру Михайловну за верность и преданность профессии: «Сделано Вами немало, весь коллектив Вам благодарен и за Вашу работу, и за то, что Вы свой опыт передавали другим». Начальник НФС Вячеслав Ерчев добавил: «Вера Михайловна у нас очень грамотный специалист. Она работала в разных шахтах и до сих пор умудряется быстрее меня бегать по этим бесконечным лестницам. Здесь с нами остаётся частичка её души».

Фото: пресс-служба "РКС-Самара"