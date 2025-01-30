Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего до конца 2025 года областной центр ожидает поставку 40 таких низкопольных трамваев.
Трамвайный парк Самары готовится принять четырех «Львят»
В Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
31 января в регионе местами мокрый снег, до +2°С
Здесь разместится театр для детей и молодежи «Мастерская».
Реконструкция кинотеатра «Россия» в Самаре позволила создать новое театральное пространство.
Она проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет машинистом насосных установок.
В "РКС-Самара" сегодня проводили на пенсию одного из старейших работников
Свою вину он отрицает.
В Самаре арестован священнослужитель по обвинению в изнасиловании
Предприниматели Самарской области и всей страны активно помогают фронту: производят необходимые товары, закупают и поставляют продукцию.
Сделано для фронта: как самарский бизнес помогает участникам СВО
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час местами в Самарской области ожидается туман
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков.
Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0.04
EUR 102.4
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В "РКС-Самара" сегодня проводили на пенсию одного из старейших работников

30 января 2025 17:18
165
Она проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет машинистом насосных установок.

В «РКС-Самара» проводили на отдых опытнейшую сотрудницу насосно-фильтровальной станции.

«Вера Михайловна у нас по лестницам бегает уже 45 лет»,  - шутят на НФС-1, когда говорят о Вере Максименко. Она действительно проработала на насосно-фильтровальной станции 45 лет, машинистом насосных установок - и сегодня эту прекрасную и деятельную сотрудницу торжественно проводили на заслуженный отдых.

Вера Михайловна после окончания Ремесленного училища совсем юной девушкой  отправилась на завод Тарасова и проработала там почти 17 лет. Параллельно получила дополнительное образование в машиностроительном техникуме и перешла на НФС машинистом на насосные установки на ул. Советской Армии. Признаётся, что понравились условия, на предприятии обещали помочь с жильём. А потом просто полюбила свою работу и осталась здесь - аж на 45 лет. Застала все изменения технологических процессов, модернизацию оборудования, училась сама и учила других. Одно было неизменным - всё это время Вера Михайловна внимательно следила за тем, чтобы насосы работали бесперебойно и в город постоянно шла чистая вода.

С внушительным стажем и выходом на пенсию Веру Максименко торжественно поздравили всем коллективом НФС, вручили подарок и благодарственную грамоту. Главный управляющий директор Владимир Бирюков поблагодарил Веру Михайловну за верность и преданность профессии: «Сделано Вами немало, весь коллектив Вам благодарен и за Вашу работу, и за то, что Вы свой опыт передавали другим». Начальник НФС Вячеслав Ерчев добавил: «Вера Михайловна у нас очень грамотный специалист. Она работала в разных шахтах и до сих пор умудряется быстрее меня бегать по этим бесконечным лестницам. Здесь с нами остаётся частичка её души».

 

Фото:  пресс-служба  "РКС-Самара"

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы на 20-метровой глубине.
29 января 2025, 15:48
Специалисты "РКС-Самара" демонтировали крупную задвижку для ремонта ниже уровня Волги
Работы на 20-метровой глубине. ЖКХ
524
Они делают это по ночам.
28 января 2025, 16:41
Каждую неделю специалисты «РКС-Самара» вручную чистят насосное оборудование на канализационных станциях
Они делают это по ночам. ЖКХ
643
Десятки адресов в работе.
27 января 2025, 14:16
За неделю «РКС-Самара» устранили 129 технологических отказов на городских сетях водоснабжения и водоотведения
Десятки адресов в работе. ЖКХ
819
В центре внимания
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
273
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
677
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
877
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
904
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
810
Весь список