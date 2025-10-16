в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ

82

Концерн АвтоВАЗ осуществил официальную регистрацию новой товарной марки Lada Salut в реестре Федерального института промышленной собственности. Юридическая защита распространяется на международную классификацию товаров и услуг №12, охватывающую автомобильную технику, сопутствующие компоненты и вспомогательное оборудование.

Промышленный гигант воздерживается от комментариев относительно потенциального применения зарегистрированного брендинга в модельном ряду. Следует отметить, что процедура регистрации товарного знака не подразумевает немедленного запуска производственной программы – автомобилестроительные компании регулярно осуществляют стратегический резерв наименований для перспективных разработок и концептуальных проектов, пишет Самара-МК.