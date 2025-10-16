Я нашел ошибку
Главные новости:
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Водители в Самарской области большинство уведомлений со штрафами ГИБДД получают в электронном виде
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХ
Минцифры Самарской области представило два первых региональных чат-бота в МАХи
жители Самары берегут украшения «на потом»
Жители Самары берегут украшения «на потом»
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего прокурора г. Сызрани
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
Проанализированы главные вайбы общепита в Самаре
подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
Подписками на онлайн-кинотеатры в третьем квартале пользовались 52% горожан
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
-1.12
EUR 91.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ

16 октября 2025 13:35
82
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ

Концерн АвтоВАЗ осуществил официальную регистрацию новой товарной марки Lada Salut в реестре Федерального института промышленной собственности. Юридическая защита распространяется на международную классификацию товаров и услуг №12, охватывающую автомобильную технику, сопутствующие компоненты и вспомогательное оборудование.

Промышленный гигант воздерживается от комментариев относительно потенциального применения зарегистрированного брендинга в модельном ряду. Следует отметить, что процедура регистрации товарного знака не подразумевает немедленного запуска производственной программы – автомобилестроительные компании регулярно осуществляют стратегический резерв наименований для перспективных разработок и концептуальных проектов, пишет Самара-МК. 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев
03 октября 2025, 10:17
Продажи легковых машин Lada в России упали на 24,9% за 9 месяцев
По подсчетам аналитического агентства, за сентябрь в России было продано 26,375 тысяч машин российского бренда. Транспорт
528
АвтоВАЗ впервые провел «солнечные» тесты автомобилей
01 октября 2025, 13:05
АвтоВАЗ впервые провел «солнечные» тесты автомобилей
На стенде лампы раскаляют воздух вокруг автомобиля до 40°C, а саму машину — до 80°C и выше. Новости компаний
590
АвтоВАЗ допустил рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году
25 сентября 2025, 13:15
АвтоВАЗ допустил рост производства Lada до 600 тыс. машин в 2026 году
В АвтоВАЗе добавили, что представители Госдумы, Минпромторга, Минтранса России и десяти регионов лично убедились в производственных возможностях предприятия. Новости компаний
705
В центре внимания
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
101
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
173
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
441
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
622
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
669
Весь список