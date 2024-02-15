В регионе началось строительство межпоселкового газопровода к поселку Привольный

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«Газпром газораспределение Самара» приступил к строительству межпоселкового газопровода протяженностью 3,8 км для газификации поселка Привольный в Безенчукском районе Самарской области.

Проект реализуется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2021 – 2025 годы.

«Новые газовые сети позволят газифицировать 79 домовладений в поселке, а также котельной линейной производственно-диспетчерской станции по обеспечению работы магистрального нефтепродуктопровода. Для надежного газоснабжения потребителей будет установлен пункт редуцирования газа. Также предусмотрено строительство сетей протяженностью 2 км внутри поселка», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газораспределение Самара»