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В работе Telegram и других мессенджеров произошел массовый сбой

27 февраля 2024 15:18
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В причинах произошедшего разбираются Минцифры и Роскомнадзор.

Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает РБК. Жалобы на сбои в работе сервиса днем 27 февраля также фиксирует Downdetector. Также проблемы наблюдаются в работе WhatsApp, Viber и Zoom.

Проблемы с загрузкой возникают как в мобильном приложении Telegram, так и в его десктопной версии.

Позже о массовом сбое сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который работает при Роскомнадзоре. По данным центра, с проблемами с подключением столкнулись пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары и других городов. Сбои фиксируются также в США, Германии и других странах.

Минцифры менее чем через час после возникновения сбоев сообщило, что работа Telegram и ряда других сервисов на территории России «уже восстанавливается». «Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации. Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах. Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — сообщили в ведомстве.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил РБК, что их сеть «работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов». В Tele2 также заявили о штатной работе сети.

«МегаФон» фиксирует снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисов, сообщил представитель оператора. Он отметил, что проблема не связана с сетью «МегаФона», которая продолжает работать штатно.

 

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