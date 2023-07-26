В ОДК-Кузнецов награждены лучшие работники

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29 работников самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов получили высокие государственные и отраслевые награды за вклад в создание новых двигателей и развитие производства.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 8 сотрудников предприятия. Среди них начальник цеха №51 Олег Пауткин. Олег Анатольевич почти 45 лет трудится в обособленном подразделении «Винтай», где испытываются газотурбинные и ракетные двигатели. Под руководством Олега Пауткина и при его непосредственном участии разработаны и освоены десятки видов сложных электронных стендовых и лабораторных систем, проведена большая работа по совершенствованию технологических процессов по обработке двигателя НК-33, разработана и внедрена в производство автоматизированная система измерения быстроменяющихся параметров, используемая при испытаниях.

Почетные звания заслуженных специалистов Российской Федерации присвоено 7 «кузнецовцам». Так, контролер станочных и слесарных работ отдела технического контроля механосборочного комплекса Людмила Бутко стала заслуженным машиностроителем РФ. Людмила Николаевна работает на предприятии почти 50 лет. Она осуществляет приемку сложнейших деталей и сборочных единиц ракетных двигателей, в том числе особо ответственных корпусных деталей, контроль которых доверяют только ей. Людмила Николаевна наизусть знает конфигурацию деталей и мерительный инструмент, в совершенстве владеет навыком чтения технологической документации. Людмила Николаевна – уважаемый наставник: сейчас в комплексе работают 3 контролера, которых она обучила профессии. Придя на предприятие учениками контролера, они стали грамотными специалистами по контролю качества продукции.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено заместителю главного металлурга Елене Исаевой, за 35 лет работы на предприятии прошедшей путь от молодого инженера-технолога до заместителя главного металлурга по литейному производству. Под руководством Елены Ивановны на предприятии восстановлена технология магниевого литья. Старт реконструкции участка был связан с освоением производства двигателя НК-32 серии 02. При непосредственном участии Елены Ивановны были выполнены работы по поиску и приобретению оборудования, внедрена новая номенклатура крупногабаритных литых заготовок из жаропрочного магниевого сплава, технология изготовления стержней и форм из холодно-твердеющих смесей для магниевого литья, технология бесфлюсовой плавки магниевых сплавов на вновь приобретенном плавильном оборудовании.

«Очень важно, что изготовление магниевого литья, в том числе и крупногабаритного, осталось в Самаре. Мы сохранили рабочие места и компетенции по изготовлению крупногабаритных магниевых заготовок», – отметила Елена Исаева.

Работа по освоению производства крупногабаритного магниевого литья позволила ОДК-Кузнецов выйти на новый уровень производства крупногабаритных заготовок для новых изделий с применением аддитивных технологий и обеспечить высокий уровень качества отливок.

Елена Ивановна Исаева для молодых специалистов – главный наставник. Под ее кураторством сформировались как профессионалы ведущие инженеры-технологи и руководители подразделений.

«Мне хочется помогать ребятам, чтобы они чувствовали здесь себя защищенными и знали, что им помогут. Работа всегда дает возможность роста. Приучаю их уходить от узкой направленности, расширять знания – в этом наша сила и победа», – сказала Елена Исаева.

8 сотрудникам объявлена Благодарность Президента Российской Федерации. И их числе начальник управления по капитальному ремонту и строительству Андрей Кайгородов. Он координирует строительство новых объектов в рамках реализации федеральных целевых программ, а также защиту проектно-сметной документации в Главгосэкспертизе России – в модернизацию мощностей предприятия инвестировано более 40 млрд рублей, открыты 12 новых объектов, еще несколько готовятся к вводу в эксплуатацию.

7 человек поощрены Почетной грамотой Президента РФ, среди них заместитель директора по развитию производственной кооперации Андрей Соловьев – один из создателей системы производственной кооперации в ОДК-Кузнецов. Андрей Владимирович ведет и контролирует колоссальный объем работы для обеспечения исполнения договорных обязательств предприятия по изготовлению новых изделий, а также ремонту и поставке покупных комплектующих изделий и деталей сборочных единиц, поставляемых по кооперации. В постановке на серийное производство двигателя НК-32-02 велика заслуга лично Андрея Владимировича. Он принимал непосредственное участие в комплектации нового изделия. Андрей Соловьев – представитель третьего поколения трудовой династии работников самарского двигателестроительного предприятия.