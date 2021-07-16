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В Нур-Султане открылся новый дилерский центр LADA

16 июля 2021 17:35
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Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.

16 июля в Нур-Султане открылся новый полноформатный дилерский центр LADA импортера марки в Республике Казахстан Orion Distribution, работающий под торговой маркой Aster. Президент АВТОВАЗа Николя Мор в рамках рабочего визита в Казахстан посетил новый автосалон и принял участие в его открытии. 

Общая площадь нового дилерского центра – 2817 кв. м. Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.

Сервисная зона площадью 900 кв. м оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам бренда LADA. 9 постов сервиса, 1 пост мойки и 1 пост приемки дают возможность принимать до 50 клиентов в день с комфортным, безопасным и эффективным обслуживанием. Склад площадью 144 кв. м вмещает до 2000 наименований запчастей – это позволяет выполнить ремонт любой сложности в кратчайшие сроки.

 

Фото:   пресс-служба АВТОВАЗа

 

Теги: Lada дилерский центр Казахстан

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