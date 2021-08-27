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Число погибших при взрывах боеприпасов на складах воинской в Казахстане возросло до 12 человек

27 августа 2021 20:41
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Всего в результате взрывов пострадали 98 человек.

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 12. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС Казахстана, передает ТАСС.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и различные травмы.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Была организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.

 

Фото:   liter.kz

Теги: взрыв Казахстан склады

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