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При взрывах возле воинской части в Казахстане пострадали 60 человек, из них 11 военных

26 августа 2021 23:30
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На место происшествия направили 15 расчетов скорой медицинской помощи.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара взорвались неустановленные предметы.

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

Министерство обороны Казахстана сообщило о шести взрывах.

По данным властей Жамбылской области, пострадали 60 человек, из них 11 военных.

Они поступили в городскую больницу № 1 города Тараза с различными ранениями.

На место происшествия направили 15 расчетов скорой медицинской помощи.

Минобороны эвакуировало военнослужащих из воинской части и жителей расположенных рядом домов.

Все автодороги к месту происшествия, а также железнодорожные пути перекрыли.

Пожар мог быть обусловлен сгоранием хранящегося там тротила, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Заместитель министра обороны Казахстана Руслан Шпекбаев рассказал, что на складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны.

Глава администрации Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев прибыл в Байзакский район, он возглавит созданный на месте происшествия оперативный штаб.

Возбуждено уголовное дело.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: взрыв Казахстан пожар склад

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