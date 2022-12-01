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В 2023 г. АвтоВАЗ намерен экспортировать 20 тыс. автомобилей

1 декабря 2022 13:42
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В 2023 г. АвтоВАЗ намерен экспортировать 20 тыс. автомобилей

Поставки моделей Lada новой серии c минимизированным количеством импортных комплектующих начнутся только в следующем году и составят, согласно плану на 2023 г., 20 тысяч штук, сообщает Ria со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максим Соколов.

"Он идет, но опять же из тех партий, которые были произведены еще, что называется, в прошлой жизни. То есть потихонечку там есть экспорт, эти партии производились и были зарезервированы, идет распродажа склада. И даже, может быть, не с одного АвтоВАЗа, но и у дилеров или экспортеров, с которыми мы работаем", — сказал он, отвечая на вопрос об экспорте Lada.

"У нас в планах следующего года заложено около 20 тысяч автомобилей на экспорт. Мы рассчитываем на это… Соответственно, Белоруссия и Казахстан, возможно некоторые другие рынки стран СНГ", — добавил Соколов, уточнив, что речь идет о машинах новой серии, производство которых было запущено в июне.

Как отметил глава автозавода, АвтоВАЗ готов к возобновлению производства Lada на казахстанском заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае и намерен поставлять на предприятие машкомплекты, пишет Волга Ньюс. 

Теги: Автоваз

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