Тольяттинский комбинат шампанских вин «Росинка» решил сменить название

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Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» переименовался. Теперь он носит название Rosinka Distillery, и вслед за сменой имени он решил обновить ассортимент напитков.

По данным системы «Контур.Фокус», тольяттинский завод находится в процессе регистрации 16 товарных знаков, среди которых John Corr, SEXY GIRL, «Старый Самарканд», Belfry, «Росинка Дистиллери», «Жигулевка», «Барокко Русское золотое», «На четверых», «Белый север», «Кворум».

— Спирт для продукции он будет использовать из Узбекистана, — пишут СМИ со ссылкой на национальную систему аккредитации.

Генеральный директор компании — Леонид Пагын, учредителем числится Самарский филиал акционерного общества «Реестр». Чистая выручка завода за 2022 год составила 10 миллионов, пишет 63.ру.