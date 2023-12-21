«Тольяттиазот» провел первый этап проекта «Планета ТОАЗиЯ»

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Тольятти, 21 декабря 2023 г. «Тольяттиазот» провел первый этап масштабного профориентационного проекта «Планета ТОАЗиЯ». В квесте на тему химии приняли участие 11 образовательных учреждений Тольятти. Программа приурочена к 45-летию предприятия.

Командам нужно было пройти 12 станций квеста, где их ждали задания на проверку знания таблицы Менделеева, химических формул, биографии великих ученых, истории города и «Тольяттиазота».

Параллельно с прохождением станций ученики и студенты наблюдали за опытами, тренировались играть в команде и отвечали на вопросы из научных телепередач и познавательных мультфильмов.

Членами жюри стали глава администрации Комсомольского района г.о. Тольятти Михаил Абросимов, и.о. заведующего кафедрой «Химическая технология и ресурсосбережение» Тольяттинского государственного университета Сергей Соков и директор по связям с общественностью ТОАЗа Ирина Филатова.

Победителем стала школа №15 с результатом 95 баллов. Второе место заняла школа №75, которая набрала 94 балла. Бронзовым призером с результатом 88 баллов стала школа №25 поселка Поволжский. Тройку лидеров наградили спецпризами предприятия — наборами химических реагентов.

Проект «Планета ТОАЗиЯ» продлится пять месяцев. Итоги будут подведены в мае 2024 года, перед Днем химика. Впереди у команд новые соревнования: интеллектуальный брейн-ринг, научно-практическая работа, сочинение, видеоконкурс и участие в экологических акциях. На каждом этапе победителей ждут подарки. Главным призом станет мобильная химическая лаборатория.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

Проект «Планета ТОАЗиЯ» предполагает вовлечение школьников в мир большой химии в игровой форме. Школьники смогут не только проверить свои знания в химии, физике, истории, информатике и краеведении, но и узнать много новых фактов о городе и познакомиться с корпоративной культурой «Тольяттиазота». Соревновательная составляющая позволит мотивировать старшеклассников на изучение естественных наук вне школьной программы, сообщает пресс-служба АО «ТОАЗ».

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»