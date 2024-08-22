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«Тольяттиазот» принял участие во всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». Масштабное мероприятие, приуроченное к Дню государственного флага РФ, состоялось на территории «Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова».

Концепция проекта, организованного фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас», направлена на укрепление чувства ответственности в сфере охраны окружающей среды. Его участниками стали жители Тольятти, представители крупных промышленных предприятий города и органов власти. Программа акции включала в себя уборку комплекса и реконструкцию экспонатов музея.

Представители совета молодежи и дети сотрудников ТОАЗа проводили реставрационные работы на объектах железнодорожной техники, недавно переданных Компанией в «Парковый комплекс». Процесс восстановления снегоочистителя и подъемно-рихтовочной машины включал в себя подготовку поверхности и покраску раритетных устройств.

В рамках проведения акции было организовано выступление местных вокальных коллективов и исполнителей бардовской песни, для участников мероприятия работала полевая кухня.

Евгения Суходеева, начальник центра подготовки и повышения квалификации кадров АО «ТОАЗ»:

- Экологическое просвещение является одним из приоритетных направлений деятельности «Тольяттиазота». Сотрудники Компании на собственном примере демонстрируют экоответственность, участвуя в тематических акциях и поддерживая принципы бережного отношения к природе. Охрана окружающей среды неразрывно связана с историческим наследием. Знаковое для нашего города место пополнилось экспонатами ТОАЗа, а после реставрационных работ стало полноценной частью экскурсионной программы для посетителей.

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа